Додано: Сер 17 чер, 2020 14:46

v57 написав: Искатель

+ за труд.

тож эту онлайн захотелось

скажите, а там только две засады

-отказаться от страховки и

-вывести в 0 на начало месяца?

или почитать, где уже разжевано + за труд.тож эту онлайн захотелосьскажите, а там только две засады-отказаться от страховки и-вывести в 0 на начало месяца?или почитать, где уже разжевано

Ну, если совсем точно, то три засады:1. Отказаться от страховки. Я уже описывал здесь, как долго это происходило, вкратце: меня мучили полдня анкетами по телефону, потом говорят: "Вам согласована кредитка со страховкой". Я: "Не хочу со страховкой". Они: "Так это надо по-новой начинать опрос" Я: "За последние полдня у меня ничего не изменилось. Но если хотите - можете опросить по-новой". Они: "Ну ладно". И дали без страховки.2. Вывести в 0 на конец месяца, чтобы не платить 25 грн. В принципе, можно посчитать, сколько надо потратить, чтобы проценты за месяц перекрывали эти 25 грн, но с нынешними 10-12% на остаток (исключение - если у вас всего 15к, и те на КоКо Конкорда) это надо много потратить3. Как правильно выше описал Flamingo (за что ему отдельный респект и + в карму и на форуме) после погашения и до 1-го числа лучше не делать проплаты, чтобы не пошли за счет своих средств.У меня для этого есть Укрсибовская Нью-кард.