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Идея Банк
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:33
Якщо комусь цікаво взнати перебіг мого кейсу щодо неправильного зарахованого поповнення і відповідно випадання із пільгового періоду. Учора телефонувала одна пані, яка прямим текстом сказала, що це помилка їхнього софту і виправити її руками в них немає ніякої можливості і що я повинен чекати. Ще там було багато слів,що ваш випадок є унікальним і завдання розробникам вже передано і на контролі.... Було сказано, що проект О-Карта - ще новий і тому помилки можливі. Буль ласка, зрозумійте це.
...
Із візуального поки що бачу, що мінімальний обов'язковий платіж змінився із 600 з чимось грн на 0. Щось там коїться, а от що буде видно пізніше
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nickvp
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:43
v57 читать надо всю ветку. И в 0 выводить - это по желанию. Доказано, что если взять к примеру лимит в 20К - то проще заплатить 25грн. абонки +несколько гривен с копейками комиса, но первый месяц работать с первыми 10к, а второй - со вторыми, гася только траты прошлого месяца на РД, при этом имея постоянный долг в 10к и палаллельно получая % держа 10 к на депо (даже если положить под 10% годовых получается 67 грн. чистыми в месяц, что с лихвой перекрывает абонку и комис).
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:42
Flamingo написав:v57
читать надо всю ветку. И в 0 выводить - это по желанию. Доказано, что если взять к примеру лимит в 20К - то проще заплатить 25грн. абонки +несколько гривен с копейками комиса, но первый месяц работать с первыми 10к, а второй - со вторыми, гася только траты прошлого месяца на РД, при этом имея постоянный долг в 10к и палаллельно получая % держа 10 к на депо (даже если положить под 10% годовых получается 67 грн. чистыми в месяц, что с лихвой перекрывает абонку и комис).
Эт если удасться отказаться от страховки
Потому как страх 1% начисляют на сумму задолженности на РД
Т.е. нуна просить 20К лимиту, и если втулят страх, то накатать заяву на установление лимита 10К,.. бурча себе под нос какие они сво
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:01
clientage написав:
Эт если удасться отказаться от страховки
Потому как страх 1% начисляют на сумму задолженности на РД
Т.е. нуна просить 20К лимиту, и если втулят страх, то накатать заяву на установление лимита 10К,.. бурча себе под нос какие они сво
Да вы правы - отсутствие страха является обязательным условием. Но я когда за картой приходил, так они мало того что мне по моей заявке на КБО без страха пытались всучить карту со страхом так еще и Блу
. Пришлом мадам со Львова долго и нудно обИснять по телеПону что я не осел, и заказывал именно КБО и именно без страха. А на ее "так мне теперь надо протокол кредитного комитета переделывать" ответил: "А в чем проблема? А это займет от 40 мин. до часа? Ну ничё - я подожду".
Кстати как тут писали - дать не то, что изначально заказывал - это у идеи корпоративная забава такая. По принципу "а вдруг клиент не заметит и прокатит". Так что с идеей надо держать ухо востро и Щитильнее читать, что подписываешь
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:11
перехотелось
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v57
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:47
v57 написав:
перехотелось
Парибас закончит акции- и снова будет актуальна, даже со страховкой. Пусть пока полежит, может предложат отключить страховку.
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lel
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Додано: Сер 17 чер, 2020 14:46
v57 написав:Искатель
+ за труд.
тож эту онлайн захотелось
скажите, а там только две засады
-отказаться от страховки и
-вывести в 0 на начало месяца?
или почитать, где уже разжевано
Ну, если совсем точно, то три засады:
1. Отказаться от страховки. Я уже описывал здесь, как долго это происходило, вкратце: меня мучили полдня анкетами по телефону, потом говорят: "Вам согласована кредитка со страховкой". Я: "Не хочу со страховкой". Они: "Так это надо по-новой начинать опрос" Я: "За последние полдня у меня ничего не изменилось. Но если хотите - можете опросить по-новой". Они: "Ну ладно". И дали без страховки.
2. Вывести в 0 на конец месяца, чтобы не платить 25 грн. В принципе, можно посчитать, сколько надо потратить, чтобы проценты за месяц перекрывали эти 25 грн, но с нынешними 10-12% на остаток (исключение - если у вас всего 15к, и те на КоКо Конкорда) это надо много потратить
3. Как правильно выше описал Flamingo (за что ему отдельный респект и + в карму и на форуме) после погашения и до 1-го числа лучше не делать проплаты, чтобы не пошли за счет своих средств.
У меня для этого есть Укрсибовская Нью-кард.
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Искатель
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Додано: Сер 17 чер, 2020 14:48
ukrprom2014 написав: Flamingo написав:Искатель
чтобы не наступить на грабли надо чтобы погашения и траты были разнесены по времени минимум на 2 дня. Если гаситесь в конце месяца, то после этого до начала нового месяца уже лучше ничего не покупать (платить Сибом). То есть в вашем случае на май график должен был быть таким: траты с 1 по 26 (а лучше и по 25), погашение 28, а 29-31 карта на полке. Как-то так.
А еще лучще при суммах задолженности от 2,5К забить на те 25 грн., и гасить ее в следующем месяце, т.к. доход от деопзита (15% например на КОКО дебитке) перекроет 25 грн.
Извините, но Вы гасите кредитку не с депозита
А что касается 15% на КоКо дебетке... то эти 15к у меня лежат мертвым грузом. ЧИСТО зарабатывают %
Если у кого-то оборотка меньше 15к... тогда да.
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Искатель
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:20
Клиент банка, пользуюсь картбланшем. С этой стороны все норм.
Но звонят с идеи практически каждый день с разных номеров, предлагая кредит наличными. Говорил им несколько раз, что не интересует, уже номеров 30 их в блоке, все на 067 начинаются.
Мягко сказать, поднадоели.
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rorandak
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