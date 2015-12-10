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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:30

Re: Идея Банк

На прошлой неделе внезапно дали лимит на О.Карту. Внезапно, потому что я как оформил в январе, так она и лежала. Использовал только несколько раз для тестирования способов входа/выхода на суммы порядка 100 грн. Так что для тех, у кого еще нет карт Идеи, можно оформить на всякий случай. Кешбэк по New Card закончится, а к тому времени может по О.Карте дадут какой-то лимит, если сразу будет 0.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлень: 1273
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:24

О-карта

Я правильно розумію, що в перший місяць оформлення карти, можна отримати лише 6%?
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1066
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:22

Ромасик
КБ?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:41

  ukrprom2014 написав:Ромасик
КБ?

та ні, на залишок коштів. В перший місяць мінімальний залишок 0 - отже на всю суму виходить лише 6% замість 12%?
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1066
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