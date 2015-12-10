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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:30
Re: Идея Банк
На прошлой неделе внезапно дали лимит на О.Карту. Внезапно, потому что я как оформил в январе, так она и лежала. Использовал только несколько раз для тестирования способов входа/выхода на суммы порядка 100 грн. Так что для тех, у кого еще нет карт Идеи, можно оформить на всякий случай. Кешбэк по New Card закончится, а к тому времени может по О.Карте дадут какой-то лимит, если сразу будет 0.
Додано: Сер 17 чер, 2020 20:24
О-карта
Я правильно розумію, що в перший місяць оформлення карти, можна отримати лише 6%?
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:22
Ромасик
КБ?
Додано: Чет 18 чер, 2020 16:41
та ні, на залишок коштів. В перший місяць мінімальний залишок 0 - отже на всю суму виходить лише 6% замість 12%?
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Додано: Чет 18 чер, 2020 17:31
Це по прозапасу так в укргазбанку
12% та 5%
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