Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:30
На прошлой неделе внезапно дали лимит на О.Карту. Внезапно, потому что я как оформил в январе, так она и лежала. Использовал только несколько раз для тестирования способов входа/выхода на суммы порядка 100 грн. Так что для тех, у кого еще нет карт Идеи, можно оформить на всякий случай. Кешбэк по New Card закончится, а к тому времени может по О.Карте дадут какой-то лимит, если сразу будет 0.
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ingtrans
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Додано: Сер 17 чер, 2020 20:24
Я правильно розумію, що в перший місяць оформлення карти, можна отримати лише 6%?
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Ромасик
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:22
Ромасик КБ?
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ukrprom2014
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:41
ukrprom2014 написав: Ромасик
КБ?
та ні, на залишок коштів. В перший місяць мінімальний залишок 0 - отже на всю суму виходить лише 6% замість 12%?
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
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Додано: Чет 18 чер, 2020 17:31
Ромасик написав: ukrprom2014 написав: Ромасик
КБ?
та ні, на залишок коштів. В перший місяць мінімальний залишок 0 - отже на всю суму виходить лише 6% замість 12%?
Це по прозапасу так в укргазбанку
12% та 5%
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velvet
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:32
вот и до вільних коштів покращення добралось - 6.5%...
Амвросий
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:31
Ромасик написав: ukrprom2014 написав: Ромасик
КБ?
та ні, на залишок коштів. В перший місяць мінімальний залишок 0 - отже на всю суму виходить лише 6% замість 12%?
https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... %80._1.pdf
4. Відсоткові ставки, пені, штрафи
4.1 Нарахування відсотків (річних), на залишок коштів на поточному рахунку (при
залишку від 1 грн.) Не нараховуються
https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... %80._1.pdf
4. Відсоткові ставки, пені, штрафи
4.1 Нарахування відсотків (річних), на залишок коштів на поточному рахунку (при
залишку від 1 грн.) Не нараховуються
https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... %80._1.pdf
4. Відсоткові ставки, пені, штрафи
4.1 Нарахування відсотків (річних), на залишок коштів на поточному рахунку (при
залишку від 1 грн.) Не нараховуються
никому не верю
sens
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:43
sens
Не туда смотрите
https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf
4. Відсоткові ставки, пені, штрафи
4.1 Нарахування відсотків (річних), на залишок коштів на поточному рахунку (при залишку від 1 грн.)
4.1.1. - на мінімальний постійний залишок 12%
4.1.2. - на суму залишку на рахунку, що перевищує мінімальний постійний залишок нарахування та виплати відсотків 6%
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк, 12% на остаток https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > карта А-Банка 50 грн
ingtrans
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