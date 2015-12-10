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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1816181718181819>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:30

Re: Идея Банк

На прошлой неделе внезапно дали лимит на О.Карту. Внезапно, потому что я как оформил в январе, так она и лежала. Использовал только несколько раз для тестирования способов входа/выхода на суммы порядка 100 грн. Так что для тех, у кого еще нет карт Идеи, можно оформить на всякий случай. Кешбэк по New Card закончится, а к тому времени может по О.Карте дадут какой-то лимит, если сразу будет 0.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:24

О-карта

Я правильно розумію, що в перший місяць оформлення карти, можна отримати лише 6%?
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:22

Ромасик
КБ?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:41

  ukrprom2014 написав:Ромасик
КБ?

та ні, на залишок коштів. В перший місяць мінімальний залишок 0 - отже на всю суму виходить лише 6% замість 12%?
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:31

  Ромасик написав:
  ukrprom2014 написав:Ромасик
КБ?

та ні, на залишок коштів. В перший місяць мінімальний залишок 0 - отже на всю суму виходить лише 6% замість 12%?

Це по прозапасу так в укргазбанку
12% та 5%
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:32

вот и до вільних коштів покращення добралось - 6.5%...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:31

0

  Ромасик написав:
  ukrprom2014 написав:Ромасик
КБ?

та ні, на залишок коштів. В перший місяць мінімальний залишок 0 - отже на всю суму виходить лише 6% замість 12%?


https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... %80._1.pdf

4. Відсоткові ставки, пені, штрафи
4.1 Нарахування відсотків (річних), на залишок коштів на поточному рахунку (при
залишку від 1 грн.) Не нараховуються

https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... %80._1.pdf

4. Відсоткові ставки, пені, штрафи
4.1 Нарахування відсотків (річних), на залишок коштів на поточному рахунку (при
залишку від 1 грн.) Не нараховуються

https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... %80._1.pdf

4. Відсоткові ставки, пені, штрафи
4.1 Нарахування відсотків (річних), на залишок коштів на поточному рахунку (при
залишку від 1 грн.) Не нараховуються
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:43

sens
Не туда смотрите
https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf
4. Відсоткові ставки, пені, штрафи
4.1 Нарахування відсотків (річних), на залишок коштів на поточному рахунку (при залишку від 1 грн.)
4.1.1. - на мінімальний постійний залишок 12%
4.1.2. - на суму залишку на рахунку, що перевищує мінімальний постійний залишок нарахування та виплати відсотків 6%
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:21

  ingtrans написав:sens
Не туда смотрите
https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf
4. Відсоткові ставки, пені, штрафи
4.1 Нарахування відсотків (річних), на залишок коштів на поточному рахунку (при залишку від 1 грн.)
4.1.1. - на мінімальний постійний залишок 12%
4.1.2. - на суму залишку на рахунку, що перевищує мінімальний постійний залишок нарахування та виплати відсотків 6%

Прошу прощения,но Вы не правы,я дал ссылку на свежие тарифы с 13.07.20,убедитесь сами
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:26

  sens написав:Прошу прощения,но Вы не правы,я дал ссылку на свежие тарифы с 13.07.20,убедитесь сами

Но Вы давали ссылки на тарифы Card Blanche, а речь шла о О.Карте.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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