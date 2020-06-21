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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 19:41
с Окарты бесплатно выйти нельзя? Только 4 месяца до 10 000 ?
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cohan
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Додано: Нед 21 чер, 2020 20:04
cohan написав:
с Окарты бесплатно выйти нельзя? Только 4 месяца до 10 000 ?
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