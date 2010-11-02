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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 19:41
Re: Идея Банк
с Окарты бесплатно выйти нельзя? Только 4 месяца до 10 000 ?
Додано: Нед 21 чер, 2020 20:04
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 22 чер, 2020 00:00
Тут еще действует 18% на депо на 3 мес для новых клиентов?
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