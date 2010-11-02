Идея Банк не продается. Dragon Capital и Getin Holding разорвали договор
Продавец и покупатель не смогли согласовать цену продажи Идея Банка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 12:35
Re: Идея Банк
Охрана, отмена!
Идея Банк не продается. Dragon Capital и Getin Holding разорвали договор
Продавец и покупатель не смогли согласовать цену продажи Идея Банка
Додано: Чет 25 чер, 2020 12:40
Зрозуміло стає чому поляк продовжує піарити себе.
Ну і в кризу банку купляти ризиково...ну хіба задешево.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:13
Re: Идея Банк
кто-нибудь гасился по КБО согласно "Сумме грейс-периода", которую дает виджет "Служба пидтрымки" в правом нижнем углу на сайте Идеи? Ну никак у меня эта сумма не сходится с моими расчетами. Даже если пользоваться простейшей методикой - ориентироваться на доступный остаток на начало текущего расчетного периода, который можно посмотреть по истории СМС-ок.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:32
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:35
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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