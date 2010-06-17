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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1821182218231824>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 12:35

Re: Идея Банк

Охрана, отмена!

Идея Банк не продается. Dragon Capital и Getin Holding разорвали договор
Продавец и покупатель не смогли согласовать цену продажи Идея Банка
https://finance.liga.net/bank/novosti/i ... li-dogovor
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 12:40

  ramzes4 написав:Охрана, отмена!

Идея Банк не продается. Dragon Capital и Getin Holding разорвали договор
Продавец и покупатель не смогли согласовать цену продажи Идея Банка
https://finance.liga.net/bank/novosti/i ... li-dogovor

Зрозуміло стає чому поляк продовжує піарити себе.
Ну і в кризу банку купляти ризиково...ну хіба задешево.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:13

Re: Идея Банк

кто-нибудь гасился по КБО согласно "Сумме грейс-периода", которую дает виджет "Служба пидтрымки" в правом нижнем углу на сайте Идеи? Ну никак у меня эта сумма не сходится с моими расчетами. Даже если пользоваться простейшей методикой - ориентироваться на доступный остаток на начало текущего расчетного периода, который можно посмотреть по истории СМС-ок.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:32

Что за ху.. :shock:
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Оформил называется. :|
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:35

  Striker написав:Что за ху.. :shock:

Наверное ж стоит Россия, вот и показывает что недоступно.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:45

vitaliy_berdinskikh
Тю, действительно, только не Россия, а США. Очень давно регистрировал аккаунт, почему США стоит хз)
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  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:16

З приводу лімітів: оформив сьогодні пустобанку, просив 10к - без питань дали, скільки просив. Сказали, що перегляд ліміту щотримісяці.

Загалом: передзвонили швидко, призначили зустріч і відділенні, потім іще перед зістріччу передзвонили з запитанням, чому я ще не забрав картку :mrgreen: Тепер думаю, як її використовувати у господарстві.

P.S. Сільпо не пропонувати.

Р.S.2. нагадую, що високий сезон на оформлення тут з 25-го по 1-ше інакше Vorlon вас буде тролити майже на рівні з клієнтами Прихвата.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:22

klug
А мені нічого не дали. Ще дав тільки що заявку на Білу, не передзвонюють, мабуть, вже у вівторок.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:33

Re: Идея Банк

  Кащей написав:кто-нибудь гасился по КБО согласно "Сумме грейс-периода", которую дает виджет "Служба пидтрымки" в правом нижнем углу на сайте Идеи? Ну никак у меня эта сумма не сходится с моими расчетами. Даже если пользоваться простейшей методикой - ориентироваться на доступный остаток на начало текущего расчетного периода, который можно посмотреть по истории СМС-ок.


Я нормально гасився. Смс-ки ідуть по авторизації і тому може бути, що деколи декілька останніх днів місяця потрібно буде погасити не в наступному, а ще через місяць у відповідності до проводки. Є ще варіант - мін. платіж-20 - кешбек та інші поступлення.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:15

Вчера был тяжелый день, не погасил, как обычно, КБО в ноль (чтобы не платить 25 грн). Вот теперь думаю: успею ли, если заброшу на выходных, или уже все равно на 25 грн попал?
В этом месяце по карте траты были небольшие (основные суммы прошли по Нью Карду Укрсиба), поэтому процентами никак не перекроются.
И вообще, хотелось бы понимать: чтобы не было списано, надо, чтобы ноль был на какую дату? На утро 1-го числа, на утро последнего дня месяца, на утро предпоследнего рабочего дня месяца? Объясните, кто давно пользуется картами Идеи.
Спасибо.
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