Идея Банк не продается. Dragon Capital и Getin Holding разорвали договор
Продавец и покупатель не смогли согласовать цену продажи Идея Банка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 12:35
Re: Идея Банк
Охрана, отмена!
Идея Банк не продается. Dragon Capital и Getin Holding разорвали договор
Продавец и покупатель не смогли согласовать цену продажи Идея Банка
Додано: Чет 25 чер, 2020 12:40
Зрозуміло стає чому поляк продовжує піарити себе.
Ну і в кризу банку купляти ризиково...ну хіба задешево.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:13
Re: Идея Банк
кто-нибудь гасился по КБО согласно "Сумме грейс-периода", которую дает виджет "Служба пидтрымки" в правом нижнем углу на сайте Идеи? Ну никак у меня эта сумма не сходится с моими расчетами. Даже если пользоваться простейшей методикой - ориентироваться на доступный остаток на начало текущего расчетного периода, который можно посмотреть по истории СМС-ок.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:32
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:35
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:45
vitaliy_berdinskikh
Тю, действительно, только не Россия, а США. Очень давно регистрировал аккаунт, почему США стоит хз)
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:16
З приводу лімітів: оформив сьогодні пустобанку, просив 10к - без питань дали, скільки просив. Сказали, що перегляд ліміту щотримісяці.
Загалом: передзвонили швидко, призначили зустріч і відділенні, потім іще перед зістріччу передзвонили з запитанням, чому я ще не забрав картку Тепер думаю, як її використовувати у господарстві.
P.S. Сільпо не пропонувати.
Р.S.2. нагадую, що високий сезон на оформлення тут з 25-го по 1-ше інакше Vorlon вас буде тролити майже на рівні з клієнтами Прихвата.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:22
klug
А мені нічого не дали. Ще дав тільки що заявку на Білу, не передзвонюють, мабуть, вже у вівторок.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:33
Re: Идея Банк
Я нормально гасився. Смс-ки ідуть по авторизації і тому може бути, що деколи декілька останніх днів місяця потрібно буде погасити не в наступному, а ще через місяць у відповідності до проводки. Є ще варіант - мін. платіж-20 - кешбек та інші поступлення.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 27 чер, 2020 08:15
Вчера был тяжелый день, не погасил, как обычно, КБО в ноль (чтобы не платить 25 грн). Вот теперь думаю: успею ли, если заброшу на выходных, или уже все равно на 25 грн попал?
В этом месяце по карте траты были небольшие (основные суммы прошли по Нью Карду Укрсиба), поэтому процентами никак не перекроются.
И вообще, хотелось бы понимать: чтобы не было списано, надо, чтобы ноль был на какую дату? На утро 1-го числа, на утро последнего дня месяца, на утро предпоследнего рабочего дня месяца? Объясните, кто давно пользуется картами Идеи.
Спасибо.
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