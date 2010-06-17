Искатель написав:Вчера был тяжелый день, не погасил, как обычно, КБО в ноль (чтобы не платить 25 грн). Вот теперь думаю: успею ли, если заброшу на выходных, или уже все равно на 25 грн попал? В этом месяце по карте траты были небольшие (основные суммы прошли по Нью Карду Укрсиба), поэтому процентами никак не перекроются. И вообще, хотелось бы понимать: чтобы не было списано, надо, чтобы ноль был на какую дату? На утро 1-го числа, на утро последнего дня месяца, на утро предпоследнего рабочего дня месяца? Объясните, кто давно пользуется картами Идеи. Спасибо.
нуна шобы 0 был по счету на конец опердня 30го Гасите утром 30го СЭПом или, например, с Мони/Фарса/Пумбы толкните р2р -- будет чудо
Искатель написав:Вчера был тяжелый день, не погасил, как обычно, КБО в ноль (чтобы не платить 25 грн). Вот теперь думаю: успею ли, если заброшу на выходных, или уже все равно на 25 грн попал? В этом месяце по карте траты были небольшие (основные суммы прошли по Нью Карду Укрсиба), поэтому процентами никак не перекроются. И вообще, хотелось бы понимать: чтобы не было списано, надо, чтобы ноль был на какую дату? На утро 1-го числа, на утро последнего дня месяца, на утро предпоследнего рабочего дня месяца? Объясните, кто давно пользуется картами Идеи. Спасибо.
нуна шобы 0 был по счету на конец опердня 30го Гасите утром 30го СЭПом или, например, с Мони/Фарса/Пумбы толкните р2р -- будет чудо
На конец последнего дня месяца? Это точно? Спасибо огромное и плюс от меня!