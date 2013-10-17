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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1822182318241825>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:33

  Искатель написав:Вчера был тяжелый день, не погасил, как обычно, КБО в ноль (чтобы не платить 25 грн). Вот теперь думаю: успею ли, если заброшу на выходных, или уже все равно на 25 грн попал?
В этом месяце по карте траты были небольшие (основные суммы прошли по Нью Карду Укрсиба), поэтому процентами никак не перекроются.
И вообще, хотелось бы понимать: чтобы не было списано, надо, чтобы ноль был на какую дату? На утро 1-го числа, на утро последнего дня месяца, на утро предпоследнего рабочего дня месяца? Объясните, кто давно пользуется картами Идеи.
Спасибо.

нуна шобы 0 был по счету на конец опердня 30го
Гасите утром 30го СЭПом или, например, с Мони/Фарса/Пумбы толкните р2р -- будет чудо :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 09:08

  clientage написав:
  Искатель написав:Вчера был тяжелый день, не погасил, как обычно, КБО в ноль (чтобы не платить 25 грн). Вот теперь думаю: успею ли, если заброшу на выходных, или уже все равно на 25 грн попал?
В этом месяце по карте траты были небольшие (основные суммы прошли по Нью Карду Укрсиба), поэтому процентами никак не перекроются.
И вообще, хотелось бы понимать: чтобы не было списано, надо, чтобы ноль был на какую дату? На утро 1-го числа, на утро последнего дня месяца, на утро предпоследнего рабочего дня месяца? Объясните, кто давно пользуется картами Идеи.
Спасибо.

нуна шобы 0 был по счету на конец опердня 30го
Гасите утром 30го СЭПом или, например, с Мони/Фарса/Пумбы толкните р2р -- будет чудо :wink:

На конец последнего дня месяца? Это точно? Спасибо огромное и плюс от меня!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 09:17

Re: Идея Банк

  Искатель написав:На конец последнего дня месяца?

угу
Но ваащето... :)
...последнего рабочего для КБ и абонки...
последнего рабочего, в т.ч. ИД, для страха
Када у вас ИД?
:lol:
Востаннє редагувалось clientage в Суб 27 чер, 2020 09:24, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 11:25

  clientage написав:
  Искатель написав:На конец последнего дня месяца?

угу
Но ваащето... :)
...последнего рабочего для КБ и абонки...
последнего рабочего, в т.ч. ИД, для страха
Када у вас ИД?
:lol:

У меня РД - 4-е число. Страховка не подключена (я тут на ветке описывал эпопею). Просто в июне траты очень небольшие, не хотелось 25 грн на ровном месте платить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 05:41

Re: Идея Банк

Кроме Идея банка, есть еще кто предлагает опцию перекредитоваться (выкуп кредита)? Спасибо.
neznyn
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 08:45

  neznyn написав:Кроме Идея банка, есть еще кто предлагает опцию перекредитоваться (выкуп кредита)? Спасибо.

Колись Поляк старший- Кредо цим балувався.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 08:48

  neznyn написав:Кроме Идея банка, есть еще кто предлагает опцию перекредитоваться (выкуп кредита)? Спасибо.

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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:47

  neznyn написав:Кроме Идея банка, есть еще кто предлагает опцию перекредитоваться (выкуп кредита)? Спасибо.

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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 06:59

  clientage написав:
  Искатель написав:Вчера был тяжелый день, не погасил, как обычно, КБО в ноль (чтобы не платить 25 грн). Вот теперь думаю: успею ли, если заброшу на выходных, или уже все равно на 25 грн попал?
В этом месяце по карте траты были небольшие (основные суммы прошли по Нью Карду Укрсиба), поэтому процентами никак не перекроются.
И вообще, хотелось бы понимать: чтобы не было списано, надо, чтобы ноль был на какую дату? На утро 1-го числа, на утро последнего дня месяца, на утро предпоследнего рабочего дня месяца? Объясните, кто давно пользуется картами Идеи.
Спасибо.

нуна шобы 0 был по счету на конец опердня 30го
Гасите утром 30го СЭПом или, например, с Мони/Фарса/Пумбы толкните р2р -- будет чудо :wink:

Ответ неверный. Сегодня в 6:30 утра уже увидел, что сняли 25 грн с меня. Т.е. нужно, чтобы ноль был на начало опердня 30-го.
Т.е. уже сейчас гасить смысла нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 07:04

  Искатель написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Вчера был тяжелый день, не погасил, как обычно, КБО в ноль (чтобы не платить 25 грн). Вот теперь думаю: успею ли, если заброшу на выходных, или уже все равно на 25 грн попал?
В этом месяце по карте траты были небольшие (основные суммы прошли по Нью Карду Укрсиба), поэтому процентами никак не перекроются.
И вообще, хотелось бы понимать: чтобы не было списано, надо, чтобы ноль был на какую дату? На утро 1-го числа, на утро последнего дня месяца, на утро предпоследнего рабочего дня месяца? Объясните, кто давно пользуется картами Идеи.
Спасибо.

нуна шобы 0 был по счету на конец опердня 30го
Гасите утром 30го СЭПом или, например, с Мони/Фарса/Пумбы толкните р2р -- будет чудо :wink:

Ответ неверный. Сегодня в 6:30 утра уже увидел, что сняли 25 грн с меня. Т.е. нужно, чтобы ноль был на начало опердня 30-го.
Т.е. уже сейчас гасить смысла нет.

А шо за карта у вас? :shock:
У меня вот КБО, еще не загасился, и пока ничо не сняли.
Еще и не провели траты за 26е
Смотрю в старом ИБ, выписку по счету
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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