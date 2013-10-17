Искатель написав:

Вчера был тяжелый день, не погасил, как обычно, КБО в ноль (чтобы не платить 25 грн). Вот теперь думаю: успею ли, если заброшу на выходных, или уже все равно на 25 грн попал?В этом месяце по карте траты были небольшие (основные суммы прошли по Нью Карду Укрсиба), поэтому процентами никак не перекроются.И вообще, хотелось бы понимать: чтобы не было списано, надо, чтобы ноль был на какую дату? На утро 1-го числа, на утро последнего дня месяца, на утро предпоследнего рабочего дня месяца? Объясните, кто давно пользуется картами Идеи.Спасибо.