Искатель написав:Вчера был тяжелый день, не погасил, как обычно, КБО в ноль (чтобы не платить 25 грн). Вот теперь думаю: успею ли, если заброшу на выходных, или уже все равно на 25 грн попал? В этом месяце по карте траты были небольшие (основные суммы прошли по Нью Карду Укрсиба), поэтому процентами никак не перекроются. И вообще, хотелось бы понимать: чтобы не было списано, надо, чтобы ноль был на какую дату? На утро 1-го числа, на утро последнего дня месяца, на утро предпоследнего рабочего дня месяца? Объясните, кто давно пользуется картами Идеи. Спасибо.
нуна шобы 0 был по счету на конец опердня 30го Гасите утром 30го СЭПом или, например, с Мони/Фарса/Пумбы толкните р2р -- будет чудо
Искатель написав:Вчера был тяжелый день, не погасил, как обычно, КБО в ноль (чтобы не платить 25 грн). Вот теперь думаю: успею ли, если заброшу на выходных, или уже все равно на 25 грн попал? В этом месяце по карте траты были небольшие (основные суммы прошли по Нью Карду Укрсиба), поэтому процентами никак не перекроются. И вообще, хотелось бы понимать: чтобы не было списано, надо, чтобы ноль был на какую дату? На утро 1-го числа, на утро последнего дня месяца, на утро предпоследнего рабочего дня месяца? Объясните, кто давно пользуется картами Идеи. Спасибо.
нуна шобы 0 был по счету на конец опердня 30го Гасите утром 30го СЭПом или, например, с Мони/Фарса/Пумбы толкните р2р -- будет чудо
На конец последнего дня месяца? Это точно? Спасибо огромное и плюс от меня!
neznyn написав:Кроме Идея банка, есть еще кто предлагает опцию перекредитоваться (выкуп кредита)? Спасибо.
Колись Поляк старший- Кредо цим балувався.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Искатель написав:Вчера был тяжелый день, не погасил, как обычно, КБО в ноль (чтобы не платить 25 грн). Вот теперь думаю: успею ли, если заброшу на выходных, или уже все равно на 25 грн попал? В этом месяце по карте траты были небольшие (основные суммы прошли по Нью Карду Укрсиба), поэтому процентами никак не перекроются. И вообще, хотелось бы понимать: чтобы не было списано, надо, чтобы ноль был на какую дату? На утро 1-го числа, на утро последнего дня месяца, на утро предпоследнего рабочего дня месяца? Объясните, кто давно пользуется картами Идеи. Спасибо.
нуна шобы 0 был по счету на конец опердня 30го Гасите утром 30го СЭПом или, например, с Мони/Фарса/Пумбы толкните р2р -- будет чудо
Ответ неверный. Сегодня в 6:30 утра уже увидел, что сняли 25 грн с меня. Т.е. нужно, чтобы ноль был на начало опердня 30-го. Т.е. уже сейчас гасить смысла нет.
Искатель написав:Вчера был тяжелый день, не погасил, как обычно, КБО в ноль (чтобы не платить 25 грн). Вот теперь думаю: успею ли, если заброшу на выходных, или уже все равно на 25 грн попал? В этом месяце по карте траты были небольшие (основные суммы прошли по Нью Карду Укрсиба), поэтому процентами никак не перекроются. И вообще, хотелось бы понимать: чтобы не было списано, надо, чтобы ноль был на какую дату? На утро 1-го числа, на утро последнего дня месяца, на утро предпоследнего рабочего дня месяца? Объясните, кто давно пользуется картами Идеи. Спасибо.
нуна шобы 0 был по счету на конец опердня 30го Гасите утром 30го СЭПом или, например, с Мони/Фарса/Пумбы толкните р2р -- будет чудо
Ответ неверный. Сегодня в 6:30 утра уже увидел, что сняли 25 грн с меня. Т.е. нужно, чтобы ноль был на начало опердня 30-го. Т.е. уже сейчас гасить смысла нет.
А шо за карта у вас? У меня вот КБО, еще не загасился, и пока ничо не сняли. Еще и не провели траты за 26е Смотрю в старом ИБ, выписку по счету