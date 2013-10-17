Странно ((( А в старом ИБ действительно стоит еще сумма задолженности без этих 25 грн. Как понять? Я запутался.
В новом ИБ (последнем) и в О.банке показывает, что уже сняло.
P.S. Перезвонил еще раз в Идею. Говорят: "В старом ИБ просто еще не обновилась информация. Сумма 25 грн списалась в 2:07 ночи" Так что вот так. Кстати, гляньте вот здесь, что у Вас отображается: https://new.ideaonline.ua/auth (логин и пароль - те же)
У меня, похоже, списали страховку. РД 1 число. Використаний ліміт - мои траты + 1% Доступні кошти - мои траты Первый раз так попал. Позвонил на горячку- у меня сегодня ночью 2 операции: 25грн+ страховка. В старом ИБ пока не обновилось.