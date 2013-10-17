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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1822182318241825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 07:09

  clientage написав:
  Искатель написав:
  clientage написав:нуна шобы 0 был по счету на конец опердня 30го
Гасите утром 30го СЭПом или, например, с Мони/Фарса/Пумбы толкните р2р -- будет чудо :wink:

Ответ неверный. Сегодня в 6:30 утра уже увидел, что сняли 25 грн с меня. Т.е. нужно, чтобы ноль был на начало опердня 30-го.
Т.е. уже сейчас гасить смысла нет.

А шо за карта у вас? :shock:
У меня вот КБО, еще не загасился, и пока ничо не сняли.
Еще и не провели траты за 26е
Смотрю в старом ИБ, выписку по счету

У меня тоже КБО. Еще не загасился, но уже сняли. Я просто вижу, что уменьшился на 25 грн остаток, хотя самой операции еще не видно...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 07:11

Странно ((( А в старом ИБ действительно стоит еще сумма задолженности без этих 25 грн.
Как понять? Я запутался.

В новом ИБ (последнем) и в О.банке показывает, что уже сняло.

P.S. Перезвонил еще раз в Идею. Говорят: "В старом ИБ просто еще не обновилась информация. Сумма 25 грн списалась в 2:07 ночи"
Так что вот так.
Кстати, гляньте вот здесь, что у Вас отображается:
https://new.ideaonline.ua/auth
(логин и пароль - те же)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 07:31

Re: Идея Банк

У меня, похоже, списали страховку. РД 1 число.
Використаний ліміт - мои траты + 1%
Доступні кошти - мои траты
Первый раз так попал.
Позвонил на горячку- у меня сегодня ночью 2 операции: 25грн+ страховка. В старом ИБ пока не обновилось.
lel
 
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