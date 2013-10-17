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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1823182418251826>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 07:09

  clientage написав:
  Искатель написав:
  clientage написав:нуна шобы 0 был по счету на конец опердня 30го
Гасите утром 30го СЭПом или, например, с Мони/Фарса/Пумбы толкните р2р -- будет чудо :wink:

Ответ неверный. Сегодня в 6:30 утра уже увидел, что сняли 25 грн с меня. Т.е. нужно, чтобы ноль был на начало опердня 30-го.
Т.е. уже сейчас гасить смысла нет.

А шо за карта у вас? :shock:
У меня вот КБО, еще не загасился, и пока ничо не сняли.
Еще и не провели траты за 26е
Смотрю в старом ИБ, выписку по счету

У меня тоже КБО. Еще не загасился, но уже сняли. Я просто вижу, что уменьшился на 25 грн остаток, хотя самой операции еще не видно...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 07:11

Странно ((( А в старом ИБ действительно стоит еще сумма задолженности без этих 25 грн.
Как понять? Я запутался.

В новом ИБ (последнем) и в О.банке показывает, что уже сняло.

P.S. Перезвонил еще раз в Идею. Говорят: "В старом ИБ просто еще не обновилась информация. Сумма 25 грн списалась в 2:07 ночи"
Так что вот так.
Кстати, гляньте вот здесь, что у Вас отображается:
https://new.ideaonline.ua/auth
(логин и пароль - те же)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 07:31

Re: Идея Банк

У меня, похоже, списали страховку. РД 1 число.
Використаний ліміт - мои траты + 1%
Доступні кошти - мои траты
Первый раз так попал.
Позвонил на горячку- у меня сегодня ночью 2 операции: 25грн+ страховка. В старом ИБ пока не обновилось.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:24

Re: Идея Банк

покращення
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:41

Re: Идея Банк

Появилось в старом ИБ в истории операций:
30.06.2020 30.06.2020 #7Списання комiсii за об... -25,00 UAH -25,00 UAH
30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 /ФИО -20,00 UAH
Последние 20 грн- страховка 1% но мин 20грн.
Время операции 02-24.
Баланс не обновился.
Теперь понятно, что надо гасить в предпоследний рабочий день.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:51

Re: Идея Банк

  lel написав:Теперь понятно, что надо гасить в предпоследний рабочий день.
А якщо РД припадає на вихідний, то тоді як? У четвер?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:58

  Alien написав:
  lel написав:Теперь понятно, что надо гасить в предпоследний рабочий день.
А якщо РД припадає на вихідний, то тоді як? У четвер?

Надо потестить как в выходные проведут сторонний Р2Р.
Согласно тарифов: Щомісячно в останній банківський день місяця при
наявності заборгованості, починаючи з місяця,наступного за місяцем відкриття рахунку. https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2019_0.pdf
Надо понимать, что останній банківський день місяця - это уже 00-01
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:14

  lel написав:
  Alien написав:
  lel написав:Теперь понятно, что надо гасить в предпоследний рабочий день.
А якщо РД припадає на вихідний, то тоді як? У четвер?

Надо потестить как в выходные проведут сторонний Р2Р.
Согласно тарифов: Щомісячно в останній банківський день місяця при
наявності заборгованості, починаючи з місяця,наступного за місяцем відкриття рахунку. https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2019_0.pdf
Надо понимать, что останній банківський день місяця - это уже 00-01

На горячей линии сказали, что в выходной день сторонний проведется первым рабочим днем.
Но я уже им не верю, поддержка Идеи - слабая и многого не знает.

Только что делал покупки в "Сильпо", в СМС-ке показывает, как будто никаких 25 грн не списывалось. Вот как это может быть? По идее, должна была ночью прийти СМС-ка со списанием... А так "кручу-верчу, запутать хочу"
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:30

  vpchelko написав:покращення

Та же фигня и у меня, но с КБВ. Ранее в последний день гасился в ноль и такого не было...С каких пор покращення?
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:34

Re: Идея Банк

В мене нічого немає в новому ІБ. Але точний баланс не памятаю, може просто не відображається?
Кочевник
 
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