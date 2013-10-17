Странно ((( А в старом ИБ действительно стоит еще сумма задолженности без этих 25 грн. Как понять? Я запутался.
В новом ИБ (последнем) и в О.банке показывает, что уже сняло.
P.S. Перезвонил еще раз в Идею. Говорят: "В старом ИБ просто еще не обновилась информация. Сумма 25 грн списалась в 2:07 ночи" Так что вот так. Кстати, гляньте вот здесь, что у Вас отображается: https://new.ideaonline.ua/auth (логин и пароль - те же)
У меня, похоже, списали страховку. РД 1 число. Використаний ліміт - мои траты + 1% Доступні кошти - мои траты Первый раз так попал. Позвонил на горячку- у меня сегодня ночью 2 операции: 25грн+ страховка. В старом ИБ пока не обновилось.
Появилось в старом ИБ в истории операций: 30.06.2020 30.06.2020 #7Списання комiсii за об... -25,00 UAH -25,00 UAH 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 /ФИО -20,00 UAH Последние 20 грн- страховка 1% но мин 20грн. Время операции 02-24. Баланс не обновился. Теперь понятно, что надо гасить в предпоследний рабочий день.
lel написав:Теперь понятно, что надо гасить в предпоследний рабочий день.
А якщо РД припадає на вихідний, то тоді як? У четвер?
Надо потестить как в выходные проведут сторонний Р2Р. Согласно тарифов: Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця,наступного за місяцем відкриття рахунку. https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2019_0.pdf Надо понимать, что останній банківський день місяця - это уже 00-01
lel написав:Теперь понятно, что надо гасить в предпоследний рабочий день.
А якщо РД припадає на вихідний, то тоді як? У четвер?
Надо потестить как в выходные проведут сторонний Р2Р. Согласно тарифов: Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця,наступного за місяцем відкриття рахунку. https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2019_0.pdf Надо понимать, что останній банківський день місяця - это уже 00-01
На горячей линии сказали, что в выходной день сторонний проведется первым рабочим днем. Но я уже им не верю, поддержка Идеи - слабая и многого не знает.
Только что делал покупки в "Сильпо", в СМС-ке показывает, как будто никаких 25 грн не списывалось. Вот как это может быть? По идее, должна была ночью прийти СМС-ка со списанием... А так "кручу-верчу, запутать хочу"