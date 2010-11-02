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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1824182518261827>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:36

  patrikk написав:
  vpchelko написав:покращення

Та же фигня и у меня, но с КБВ. Ранее в последний день гасился в ноль и такого не было...С каких пор покращення?

Какая, та же?
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:43

  Stringer написав:
  patrikk написав:
  vpchelko написав:покращення

Та же фигня и у меня, но с КБВ. Ранее в последний день гасился в ноль и такого не было...С каких пор покращення?

Какая, та же?


Така, що місяць червень закрили і понараховували від душі %, абонки і т.д.
Я також заскочений по двом карткам КБВ і онлайн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:47

  patrikk написав:Та же фигня и у меня, но с КБВ. Ранее в последний день гасился в ноль и такого не было...С каких пор покращення?

Похоже с этого месяца :) Всегда гасил в последний рабочий день месяца и комиссий не было.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:49

  Ой+ написав:
  Stringer написав:
  patrikk написав:Та же фигня и у меня, но с КБВ. Ранее в последний день гасился в ноль и такого не было...С каких пор покращення?

Какая, та же?


Така, що місяць червень закрили і понараховували від душі %, абонки і т.д.
Я також заскочений по двом карткам КБВ і онлайн.

Это только в глючном приложении такое рисует?
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:51

Stringer в старом тоже рисует https://prnt.sc/t8xhgn
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:52

Re: Идея Банк

Stringer написав:
  Ой+ написав:
  Stringer написав:[quote="5002012:patrikk"]
Та же фигня и у меня, но с КБВ. Ранее в последний день гасился в ноль и такого не было...С каких пор покращення?

Какая, та же?


Така, що місяць червень закрили і понараховували від душі %, абонки і т.д.
Я також заскочений по двом карткам КБВ і онлайн.

Это только в глючном приложении такое рисует?[/quote]И в старом ИБ в истории операций, и на горячке.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:55

  ramzes4 написав:Stringer в старом тоже рисует https://prnt.sc/t8xhgn

Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:56

  Stringer написав:
  ramzes4 написав:Stringer в старом тоже рисует https://prnt.sc/t8xhgn

Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу

А как именно Вы гасились в субботу?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:01

  Искатель написав:
  Stringer написав:
  ramzes4 написав:Stringer в старом тоже рисует https://prnt.sc/t8xhgn

Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу

А как именно Вы гасились в субботу?

Как обычно форвардом, но не думаю, что есть разница, если делать это моней или пумбом
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:10

  Stringer написав:
  Искатель написав:А как именно Вы гасились в субботу?

Как обычно форвардом, но не думаю, что есть разница, если делать это моней или пумбом

Нет, я имел в виду - не с внутрибанковского ли счета. Если "извне", то понятно, что разницы нет.
НапишИте потом, сняло-не сняло. Потому как я именно в субботу понял, что прошляпил предпоследний день, но решил, что на выходных уже дергаться смысла нет.
Искатель
 
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