Идея Банк
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Додано: Вів 30 чер, 2020 09:36
patrikk написав: vpchelko написав:
покращення
Та же фигня и у меня, но с КБВ. Ранее в последний день гасился в ноль и такого не было...С каких пор покращення?
Какая, та же?
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Додано: Вів 30 чер, 2020 09:43
Stringer написав: patrikk написав: vpchelko написав:
покращення
Та же фигня и у меня, но с КБВ. Ранее в последний день гасился в ноль и такого не было...С каких пор покращення?
Какая, та же?
Така, що місяць червень закрили і понараховували від душі %, абонки і т.д.
Я також заскочений по двом карткам КБВ і онлайн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Вів 30 чер, 2020 09:47
patrikk написав:
Та же фигня и у меня, но с КБВ. Ранее в последний день гасился в ноль и такого не было...С каких пор покращення?
Похоже с этого месяца
Всегда гасил в последний рабочий день месяца и комиссий не было.
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Додано: Вів 30 чер, 2020 09:49
Ой+ написав: Stringer написав: patrikk написав:
Та же фигня и у меня, но с КБВ. Ранее в последний день гасился в ноль и такого не было...С каких пор покращення?
Какая, та же?
Така, що місяць червень закрили і понараховували від душі %, абонки і т.д.
Я також заскочений по двом карткам КБВ і онлайн.
Это только в глючном приложении такое рисует?
Stringer
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Додано: Вів 30 чер, 2020 09:51
Stringer
в старом тоже рисует
https://prnt.sc/t8xhgn
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Вів 30 чер, 2020 09:52
Stringer написав: Ой+ написав: Stringer написав:
[quote="5002012:patrikk"]
Та же фигня и у меня, но с КБВ. Ранее в последний день гасился в ноль и такого не было...С каких пор покращення?
Какая, та же?
Така, що місяць червень закрили і понараховували від душі %, абонки і т.д.
Я також заскочений по двом карткам КБВ і онлайн.
Это только в глючном приложении такое рисует?[/quote]И в старом ИБ в истории операций, и на горячке.
lel
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Додано: Вів 30 чер, 2020 09:55
Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу
Stringer
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Додано: Вів 30 чер, 2020 09:56
Stringer написав:
Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу
А как именно Вы гасились в субботу?
Искатель
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:01
Искатель написав: Stringer написав:
Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу
А как именно Вы гасились в субботу?
Как обычно форвардом, но не думаю, что есть разница, если делать это моней или пумбом
Stringer
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:10
Stringer написав: Искатель написав:
А как именно Вы гасились в субботу?
Как обычно форвардом, но не думаю, что есть разница, если делать это моней или пумбом
Нет, я имел в виду - не с внутрибанковского ли счета. Если "извне", то понятно, что разницы нет.
НапишИте потом, сняло-не сняло. Потому как я именно в субботу понял, что прошляпил предпоследний день, но решил, что на выходных уже дергаться смысла нет.
Искатель
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