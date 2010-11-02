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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:29
Stringer написав:
Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу
А вам проводку погашения Идея субботой нарисовала или вторником?
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:02
Что-то непонятное у Идеи происходит... Оставалась на счету О.Карты мелочь от КЛ 10000. Можно было бы и не гасить, следующий месяц еще в грейсе, но решил погасить, чтобы повторно использовать лимит в июле. Отправил p2p так, чтобы выйти в 0 с копейками. И теперь в приложении и ИБ рисует 1221. Откуда? Обратился в поддержку. Говорят, у вас еще баланс не обновился, ждите 2 часа. Ну как же не обновился, когда была мелочь, а стало 1221? А это баланс без учета еще непроведенных операций от 25 и 29 июня. Ответа на вопрос, почему эти 2 операции вдруг перестали учитываться и дали + на балансе, добиться так и не удалось - ждите 2 часа до обновления баланса. До того для пробы гонял небольшие суммы на карту и с карты, плюс за этот месяц потратил почти весь КЛ и остаток всегда отображался правильно с учетом всех авторизаций. Может, конечно, такое хитрое обновление и имеет определенный смысл, чтобы я случайно в овердрафт не ушел, но выглядит странно.
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ingtrans
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Пон 29 чер, 2020 23:18
sens
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