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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1824182518261827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:29

  Stringer написав:Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу

А вам проводку погашения Идея субботой нарисовала или вторником?
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ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:02

Re: Идея Банк

Что-то непонятное у Идеи происходит... Оставалась на счету О.Карты мелочь от КЛ 10000. Можно было бы и не гасить, следующий месяц еще в грейсе, но решил погасить, чтобы повторно использовать лимит в июле. Отправил p2p так, чтобы выйти в 0 с копейками. И теперь в приложении и ИБ рисует 1221. Откуда? Обратился в поддержку. Говорят, у вас еще баланс не обновился, ждите 2 часа. Ну как же не обновился, когда была мелочь, а стало 1221? А это баланс без учета еще непроведенных операций от 25 и 29 июня. Ответа на вопрос, почему эти 2 операции вдруг перестали учитываться и дали + на балансе, добиться так и не удалось - ждите 2 часа до обновления баланса. До того для пробы гонял небольшие суммы на карту и с карты, плюс за этот месяц потратил почти весь КЛ и остаток всегда отображался правильно с учетом всех авторизаций. Может, конечно, такое хитрое обновление и имеет определенный смысл, чтобы я случайно в овердрафт не ушел, но выглядит странно.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:19

оппа, судя по блокам у меня при ИД 12 числа уже и 1% от задолженности сняли :mrgreen:
25 грн абонки тож дето в блоке :mrgreen:
По выписке в старом ИБ ничо не видно :(

Пусть енти и̶д̶е̶й̶н̶ы̶е идейоты откатывают всьо взад
У них, согласно ДКБО, 1% страха в ИД снимается :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:28

  clientage написав:оппа, судя по блокам у меня при ИД 12 числа уже и 1% от задолженности сняли :mrgreen:
25 грн абонки тож дето в блоке :mrgreen:
По выписке в старом ИБ ничо не видно :(

Пусть енти и̶д̶е̶й̶н̶ы̶е идейоты откатывают всьо взад
У них, согласно ДКБО, 1% страха в ИД снимается :shock:

Технічний збій...все взад+соррі бонус.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:45

  clientage написав:оппа, судя по блокам у меня при ИД 12 числа уже и 1% от задолженности сняли :mrgreen:
25 грн абонки тож дето в блоке :mrgreen:
По выписке в старом ИБ ничо не видно :(

Пусть енти и̶д̶е̶й̶н̶ы̶е идейоты откатывают всьо взад
У них, согласно ДКБО, 1% страха в ИД снимается :shock:

Скажите, а как у Вас расшифровывается ИД?
РД - расчетная дата, а ИД что?
И еще... у Вас, как я понял, КБО со страховкой, да?
У меня - без.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:46

Квесторе_поверніться, небойсь админ зАпил у Идеи, из-за того шо сделку по продаже отменили :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:02

Re: Идея Банк

ИД - это индивидуальная дата внесения обязательного минимального платежа, фактически то же самое, что расчетная дата. Верно?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:04

  Bosstone написав:ИД - это индивидуальная дата внесения обязательного минимального платежа, фактически то же самое, что расчетная дата. Верно?

угу, ну согласно ДКБО
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:07

  ramzes4 написав:
  Stringer написав:Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу

А вам проводку погашения Идея субботой нарисовала или вторником?

Сегодня конечно
Но я это все смотрю старом иб, в глючном приложении и новом иб с самого начала какую то ересь показывали, поэтому туда даже не захожу
Stringer
 
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