А вам проводку погашения Идея субботой нарисовала или вторником?
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:29
А вам проводку погашения Идея субботой нарисовала или вторником?
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:02
Re: Идея Банк
Что-то непонятное у Идеи происходит... Оставалась на счету О.Карты мелочь от КЛ 10000. Можно было бы и не гасить, следующий месяц еще в грейсе, но решил погасить, чтобы повторно использовать лимит в июле. Отправил p2p так, чтобы выйти в 0 с копейками. И теперь в приложении и ИБ рисует 1221. Откуда? Обратился в поддержку. Говорят, у вас еще баланс не обновился, ждите 2 часа. Ну как же не обновился, когда была мелочь, а стало 1221? А это баланс без учета еще непроведенных операций от 25 и 29 июня. Ответа на вопрос, почему эти 2 операции вдруг перестали учитываться и дали + на балансе, добиться так и не удалось - ждите 2 часа до обновления баланса. До того для пробы гонял небольшие суммы на карту и с карты, плюс за этот месяц потратил почти весь КЛ и остаток всегда отображался правильно с учетом всех авторизаций. Может, конечно, такое хитрое обновление и имеет определенный смысл, чтобы я случайно в овердрафт не ушел, но выглядит странно.
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:19
оппа, судя по блокам у меня при ИД 12 числа уже и 1% от задолженности сняли
25 грн абонки тож дето в блоке
По выписке в старом ИБ ничо не видно
Пусть енти и̶д̶е̶й̶н̶ы̶е идейоты откатывают всьо взад
У них, согласно ДКБО, 1% страха в ИД снимается
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:28
Технічний збій...все взад+соррі бонус.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:45
Скажите, а как у Вас расшифровывается ИД?
РД - расчетная дата, а ИД что?
И еще... у Вас, как я понял, КБО со страховкой, да?
У меня - без.
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:46
Квесторе_поверніться, небойсь админ зАпил у Идеи, из-за того шо сделку по продаже отменили
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:02
Re: Идея Банк
ИД - это индивидуальная дата внесения обязательного минимального платежа, фактически то же самое, что расчетная дата. Верно?
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:04
угу, ну согласно ДКБО
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:07
Сегодня конечно
Но я это все смотрю старом иб, в глючном приложении и новом иб с самого начала какую то ересь показывали, поэтому туда даже не захожу
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:54
Re: Идея Банк
При оплате обанкой за доставку НП через апп НП, идея дает кэшбэк? Есть какие-то мин. суммы у обанки, за которые кэшбэка не будет?
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