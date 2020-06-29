Кешбеку не буде.
Мінімальна сума кешбеку яку треба набрати за місяць щоб отримати виплату - 25 грн, інакше кешбек згорає.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:02
Кешбеку не буде.
Мінімальна сума кешбеку яку треба набрати за місяць щоб отримати виплату - 25 грн, інакше кешбек згорає.
Востаннє редагувалось miltador в Вів 30 чер, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:21
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:16
Re: Идея Банк
Глючит идея конкретно, закинул сепом деньги в обед, висят в собственных уже несколько часов и не гасят задолженность.
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