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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1825182618271828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:02

  ol_zy написав:При оплате обанкой за доставку НП через апп НП, идея дает кэшбэк? Есть какие-то мин. суммы у обанки, за которые кэшбэка не будет?

Кешбеку не буде.
Мінімальна сума кешбеку яку треба набрати за місяць щоб отримати виплату - 25 грн, інакше кешбек згорає.
Востаннє редагувалось miltador в Вів 30 чер, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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miltador
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:21

  ol_zy написав: Есть какие-то мин. суммы у обанки, за которые кэшбэка не будет?


Якщо кешбек менше 25 грн - кешбека не буде
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:16

Re: Идея Банк

Глючит идея конкретно, закинул сепом деньги в обед, висят в собственных уже несколько часов и не гасят задолженность.
antey718
 
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