Кешбеку не буде.
Мінімальна сума кешбеку яку треба набрати за місяць щоб отримати виплату - 25 грн, інакше кешбек згорає.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:02
Кешбеку не буде.
Мінімальна сума кешбеку яку треба набрати за місяць щоб отримати виплату - 25 грн, інакше кешбек згорає.
Востаннє редагувалось miltador в Вів 30 чер, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:21
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:16
Re: Идея Банк
Глючит идея конкретно, закинул сепом деньги в обед, висят в собственных уже несколько часов и не гасят задолженность.
Додано: Вів 30 чер, 2020 19:18
Всё понятно с этим банком. Оформил О.Карту в пятницу ближе к 6-ти вечера, потом ещё дал заявку на сайте на КБВ. Сегодня ни по одной из карт никто даже не позвонил. Какая-то бомжатня, а не банк. Когда Аллу жене оформляли, то и в 8 вечера перезванивали, а тут уже целый день ни слуху, ни духу.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
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