Кешбеку не буде.
Мінімальна сума кешбеку яку треба набрати за місяць щоб отримати виплату - 25 грн, інакше кешбек згорає.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:02
Кешбеку не буде.
Мінімальна сума кешбеку яку треба набрати за місяць щоб отримати виплату - 25 грн, інакше кешбек згорає.
Востаннє редагувалось miltador в Вів 30 чер, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:21
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:16
Re: Идея Банк
Глючит идея конкретно, закинул сепом деньги в обед, висят в собственных уже несколько часов и не гасят задолженность.
Додано: Вів 30 чер, 2020 19:18
Всё понятно с этим банком. Оформил О.Карту в пятницу ближе к 6-ти вечера, потом ещё дал заявку на сайте на КБВ. Сегодня ни по одной из карт никто даже не позвонил. Какая-то бомжатня, а не банк. Когда Аллу жене оформляли, то и в 8 вечера перезванивали, а тут уже целый день ни слуху, ни духу.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:59
Re: Идея Банк
А ну это в сумме по всем операциям. Я думал или будет за маленькую операцию при наличии нормальных трат.
Т.е.
оплатил 1000 - кб 50 грн ок
оплатил 50 - кб 2,5 - в пролете
Если в сумме 50+2,5, то ок. Жаль, что НП не кэшбэчится, но там как раз 50 грн всего ну фиг с ними.
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:03
Слизали четвертак, не смотря на погашенную в 0 КБО. Все погашения провелись сегодня. Беспредел.
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:13
Re: Идея Банк
Це як минулого місяця списали за обслуговування по дебеткам, хоча умови безкоштовності були виконані.
Але тоді спихнули на глобальний збій і повернули незаконно списане.
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:04
Vorlon, обязательно
Затра утром просто задолбаем саппорт
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:08
Re: Идея Банк
Доставка и наложка от юриков в кешбеке
Оформи карту по ссылке и получи:
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