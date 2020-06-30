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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1825182618271828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:02

  ol_zy написав:При оплате обанкой за доставку НП через апп НП, идея дает кэшбэк? Есть какие-то мин. суммы у обанки, за которые кэшбэка не будет?

Кешбеку не буде.
Мінімальна сума кешбеку яку треба набрати за місяць щоб отримати виплату - 25 грн, інакше кешбек згорає.
Востаннє редагувалось miltador в Вів 30 чер, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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miltador
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:21

  ol_zy написав: Есть какие-то мин. суммы у обанки, за которые кэшбэка не будет?


Якщо кешбек менше 25 грн - кешбека не буде
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:16

Re: Идея Банк

Глючит идея конкретно, закинул сепом деньги в обед, висят в собственных уже несколько часов и не гасят задолженность.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:18

Всё понятно с этим банком. Оформил О.Карту в пятницу ближе к 6-ти вечера, потом ещё дал заявку на сайте на КБВ. Сегодня ни по одной из карт никто даже не позвонил. Какая-то бомжатня, а не банк. Когда Аллу жене оформляли, то и в 8 вечера перезванивали, а тут уже целый день ни слуху, ни духу. :shock:
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:59

Re: Идея Банк

  miltador написав:Кешбеку не буде.
Мінімальна сума кешбеку яку треба набрати за місяць щоб отримати виплату - 25 грн, інакше кешбек згорає.

А ну это в сумме по всем операциям. Я думал или будет за маленькую операцию при наличии нормальных трат.
Т.е.
оплатил 1000 - кб 50 грн ок
оплатил 50 - кб 2,5 - в пролете
Если в сумме 50+2,5, то ок. Жаль, что НП не кэшбэчится, но там как раз 50 грн всего ну фиг с ними.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:03

Слизали четвертак, не смотря на погашенную в 0 КБО. Все погашения провелись сегодня. Беспредел.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:13

Re: Идея Банк

Це як минулого місяця списали за обслуговування по дебеткам, хоча умови безкоштовності були виконані.
Але тоді спихнули на глобальний збій і повернули незаконно списане.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:01

Так жаловаться будем?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:04

Vorlon, обязательно
Затра утром просто задолбаем саппорт
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:08

Re: Идея Банк

ol_zy написав:При оплате обанкой за доставку НП через апп НП, идея дает кэшбэк? Есть какие-то мин. суммы у обанки, за которые кэшбэка не будет?
Доставка и наложка от юриков в кешбеке
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anis
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