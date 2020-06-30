|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:36
wig написав:
Слизали четвертак, не смотря на погашенную в 0 КБО. Все погашения провелись сегодня.
Беспредел.
А когда и каким способом гасили?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3923
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 2101 раз.
-
- Профіль
-
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|87219
|10233726
|
|
|41459
|5016513
|
Сер 01 лип, 2020 00:20
rollo
|
|16597
|2299484
|