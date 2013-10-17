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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1826182718281829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:36

  wig написав:Слизали четвертак, не смотря на погашенную в 0 КБО. Все погашения провелись сегодня. Беспредел.

А когда и каким способом гасили?
Искатель
 
Повідомлень: 3926
З нами з: 22.02.16
Подякував: 591 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
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4
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:40

  Stringer написав:
  ramzes4 написав:Stringer в старом тоже рисует https://prnt.sc/t8xhgn

Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу

По кбв ничего лишнего так и не сняли
Stringer
 
Повідомлень: 11322
З нами з: 23.01.13
Подякував: 324 раз.
Подякували: 1582 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:41

  Stringer написав:
  Stringer написав:
  ramzes4 написав:Stringer в старом тоже рисует https://prnt.sc/t8xhgn

Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу

По кбв ничего лишнего так и не сняли

А что лишнего должны были снять по КБВ?
Если траты выше 3000, то карта бесплатна (если нет страховки).

Это по КБО снимается 25 грн, если на последний день месяца есть задолженность.
Искатель
 
Повідомлень: 3926
З нами з: 22.02.16
Подякував: 591 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
4
4
  #<1 ... 1826182718281829
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