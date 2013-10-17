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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:36
wig написав:
Слизали четвертак, не смотря на погашенную в 0 КБО. Все погашения провелись сегодня.
Беспредел.
А когда и каким способом гасили?
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Додано: Сер 01 лип, 2020 10:40
Stringer написав:
Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу
По кбв ничего лишнего так и не сняли
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:41
Stringer написав: Stringer написав:
Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу
По кбв ничего лишнего так и не сняли
А что лишнего должны были снять по КБВ?
Если траты выше 3000, то карта бесплатна (если нет страховки).
Это по КБО снимается 25 грн, если на последний день месяца есть задолженность.
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