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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1826182718281829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:36

  wig написав:Слизали четвертак, не смотря на погашенную в 0 КБО. Все погашения провелись сегодня. Беспредел.

А когда и каким способом гасили?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:40

  Stringer написав:
  ramzes4 написав:Stringer в старом тоже рисует https://prnt.sc/t8xhgn

Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу

По кбв ничего лишнего так и не сняли
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:41

  Stringer написав:
  Stringer написав:
  ramzes4 написав:Stringer в старом тоже рисует https://prnt.sc/t8xhgn

Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу

По кбв ничего лишнего так и не сняли

А что лишнего должны были снять по КБВ?
Если траты выше 3000, то карта бесплатна (если нет страховки).

Это по КБО снимается 25 грн, если на последний день месяца есть задолженность.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:42

  Искатель написав:
  Stringer написав:По кбв ничего лишнего так и не сняли

А что лишнего должны были снять по КБВ?
Если траты выше 3000, то карта бесплатна (если нет страховки).

Это по КБО снимается 25 грн, если на последний день месяца есть задолженность.

  Ой+ написав:
  Stringer написав:
  patrikk написав:Та же фигня и у меня, но с КБВ. Ранее в последний день гасился в ноль и такого не было...С каких пор покращення?

Какая, та же?


Така, що місяць червень закрили і понараховували від душі %, абонки і т.д.
Я також заскочений по двом карткам КБВ і онлайн.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:51

Оформил через горячку заяву о некорректном списании 25грн по КБО.
Будут рассматривать на протяжении месяца.
Наблюдаем )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:19

Ну, и шо с этим г. банком делать? По О.карте никто не перезванивает, по заявке на КБВ тоже тишина. Не буду звонить в кал центр принципиально.
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Striker
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