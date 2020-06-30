RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1826182718281829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:36

  wig написав:Слизали четвертак, не смотря на погашенную в 0 КБО. Все погашения провелись сегодня. Беспредел.

А когда и каким способом гасили?
Искатель
 
Повідомлень: 3927
З нами з: 22.02.16
Подякував: 591 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:40

  Stringer написав:
  ramzes4 написав:Stringer в старом тоже рисует https://prnt.sc/t8xhgn

Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу

По кбв ничего лишнего так и не сняли
Stringer
 
Повідомлень: 11325
З нами з: 23.01.13
Подякував: 324 раз.
Подякували: 1582 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:41

  Stringer написав:
  Stringer написав:
  ramzes4 написав:Stringer в старом тоже рисует https://prnt.sc/t8xhgn

Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу

По кбв ничего лишнего так и не сняли

А что лишнего должны были снять по КБВ?
Если траты выше 3000, то карта бесплатна (если нет страховки).

Это по КБО снимается 25 грн, если на последний день месяца есть задолженность.
Искатель
 
Повідомлень: 3927
З нами з: 22.02.16
Подякував: 591 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:42

  Искатель написав:
  Stringer написав:По кбв ничего лишнего так и не сняли

А что лишнего должны были снять по КБВ?
Если траты выше 3000, то карта бесплатна (если нет страховки).

Это по КБО снимается 25 грн, если на последний день месяца есть задолженность.

  Ой+ написав:
  Stringer написав:
  patrikk написав:Та же фигня и у меня, но с КБВ. Ранее в последний день гасился в ноль и такого не было...С каких пор покращення?

Какая, та же?


Така, що місяць червень закрили і понараховували від душі %, абонки і т.д.
Я також заскочений по двом карткам КБВ і онлайн.
Stringer
 
Повідомлень: 11325
З нами з: 23.01.13
Подякував: 324 раз.
Подякували: 1582 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:51

Оформил через горячку заяву о некорректном списании 25грн по КБО.
Будут рассматривать на протяжении месяца.
Наблюдаем )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4339
З нами з: 27.12.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:19

Ну, и шо с этим г. банком делать? По О.карте никто не перезванивает, по заявке на КБВ тоже тишина. Не буду звонить в кал центр принципиально.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 747
З нами з: 15.02.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:46

  Искатель написав:
  wig написав:Слизали четвертак, не смотря на погашенную в 0 КБО. Все погашения провелись сегодня. Беспредел.

А когда и каким способом гасили?

Монькой.
Позвонил на горячку, деньги вернули.
Технический сбой.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4662
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:17

Re: Идея Банк

wig написав:
  Искатель написав:
  wig написав:Слизали четвертак, не смотря на погашенную в 0 КБО. Все погашения провелись сегодня. Беспредел.

А когда и каким способом гасили?

Монькой.
Позвонил на горячку, деньги вернули.
Технический сбой.
Не совсем понятно. На 00-02 30.06.20 уже были деньги были на счету?
Я только утром 30го собирался гасить. А списали 25грн ночью. Нигде не было написано про время последнего раб. дня. Забил и запомнил.
lel
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 10.12.13
Подякував: 987 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:25

lel
Проводки, и зачисление, и комса были 30-м числом.
Следовательно, комиссию списали ошибочно. Удивляет, только, что ошибку признали и деньги с извинениями вернули. Плюс Идее.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4662
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:35

Re: Идея Банк

wig написав:lel
Проводки, и зачисление, и комса были 30-м числом.
Следовательно, комиссию списали ошибочно. Удивляет, только, что ошибку признали и деньги с извинениями вернули. Плюс Идее.
Отлично. А я не стал гасить. Думал не откатят. Полинял на 45 грн (25+20страх).
lel
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 10.12.13
Подякував: 987 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1826182718281829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8726, 8727, 8728
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87277 10236792
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 15:17
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4146, 4147, 4148
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41470 5017974
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 15:17
Monk23
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 696, 697, 698
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6977 1598653
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 15:10
antey718

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18290)
01.07.2020 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.