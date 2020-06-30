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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:36
wig написав:
Слизали четвертак, не смотря на погашенную в 0 КБО. Все погашения провелись сегодня.
Беспредел.
А когда и каким способом гасили?
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Искатель
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Додано: Сер 01 лип, 2020 10:40
Stringer написав:
Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу
По кбв ничего лишнего так и не сняли
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:41
Stringer написав: Stringer написав:
Странно, у меня по кбв все в порядке, гасился в субботу
По кбв ничего лишнего так и не сняли
А что лишнего должны были снять по КБВ?
Если траты выше 3000, то карта бесплатна (если нет страховки).
Это по КБО снимается 25 грн, если на последний день месяца есть задолженность.
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Искатель
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:42
Искатель написав: Stringer написав:
По кбв ничего лишнего так и не сняли
А что лишнего должны были снять по КБВ?
Если траты выше 3000, то карта бесплатна (если нет страховки).
Это по КБО снимается 25 грн, если на последний день месяца есть задолженность.
Ой+ написав: Stringer написав: patrikk написав:
Та же фигня и у меня, но с КБВ. Ранее в последний день гасился в ноль и такого не было...С каких пор покращення?
Какая, та же?
Така, що місяць червень закрили і понараховували від душі %, абонки і т.д.
Я також заскочений по двом карткам КБВ і онлайн.
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Stringer
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:51
Оформил через горячку заяву о некорректном списании 25грн по КБО.
Будут рассматривать на протяжении месяца.
Наблюдаем )
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:19
Ну, и шо с этим г. банком делать? По О.карте никто не перезванивает, по заявке на КБВ тоже тишина. Не буду звонить в кал центр принципиально.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 14:46
Искатель написав: wig написав:
Слизали четвертак, не смотря на погашенную в 0 КБО. Все погашения провелись сегодня.
Беспредел.
А когда и каким способом гасили?
Монькой.
Позвонил на горячку, деньги вернули.
Технический сбой.
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wig
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Додано: Сер 01 лип, 2020 15:17
wig написав: Искатель написав: wig написав:
Слизали четвертак, не смотря на погашенную в 0 КБО. Все погашения провелись сегодня.
Беспредел.
А когда и каким способом гасили?
Монькой.
Позвонил на горячку, деньги вернули.
Технический сбой.
Не совсем понятно. На 00-02 30.06.20 уже были деньги были на счету?
Я только утром 30го собирался гасить. А списали 25грн ночью. Нигде не было написано про время последнего раб. дня. Забил и запомнил.
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lel
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Додано: Сер 01 лип, 2020 15:25
lel
Проводки, и зачисление, и комса были 30-м числом.
Следовательно, комиссию списали ошибочно. Удивляет, только, что ошибку признали и деньги с извинениями вернули. Плюс Идее.
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wig
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Додано: Сер 01 лип, 2020 15:35
wig написав:lel
Проводки, и зачисление, и комса были 30-м числом.
Следовательно, комиссию списали ошибочно. Удивляет, только, что ошибку признали и деньги с извинениями вернули. Плюс Идее.
Отлично. А я не стал гасить. Думал не откатят. Полинял на 45 грн (25+20страх).
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