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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1827182818291830

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:59

CBO. Страховку, судя по выписке, сегодня вернули. За 25 грн. также оставил жалобу - сказали разберутся и сообщат результат в течение месяца.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:01

Вернули четвертак, с извинениями.
Зачёт
mustbe
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  #<1 ... 1827182818291830
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