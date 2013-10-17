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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:59
CBO. Страховку, судя по выписке, сегодня вернули. За 25 грн. также оставил жалобу - сказали разберутся и сообщат результат в течение месяца.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:01
Вернули четвертак, с извинениями.
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