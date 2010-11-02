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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:59
CBO. Страховку, судя по выписке, сегодня вернули. За 25 грн. также оставил жалобу - сказали разберутся и сообщат результат в течение месяца.
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Vorlon
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:01
Вернули четвертак, с извинениями.
Зачёт
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mustbe
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:15
wig написав:lel
Проводки, и зачисление, и комса были 30-м числом.
Следовательно, комиссию списали ошибочно. Удивляет, только, что ошибку признали и деньги с извинениями вернули. Плюс Идее.
Потрібно звертатись на ГЛ?
Мені не вернули, хоча погасив у 0 навіть з врахуванням списаних 25+стр. і блокованих витрат.
По КБВ виписка чудесним чином помінялась га 1 число в ІБ (користуюсь старими) і нічого лишнього не зняли.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:23
Ой+ написав: wig написав:lel
Проводки, и зачисление, и комса были 30-м числом.
Следовательно, комиссию списали ошибочно. Удивляет, только, что ошибку признали и деньги с извинениями вернули. Плюс Идее.
Потрібно звертатись на ГЛ?
Мені не вернули, хоча погасив у 0 навіть з врахуванням списаних 25+стр. і блокованих витрат.
По КБВ виписка чудесним чином помінялась га 1 число в ІБ (користуюсь старими) і нічого лишнього не зняли.
Стучите в чат/Вайбер из О-ИБ
У вас была насчитана комиссия за обслуживание в 25 грн 30.06 в 02:06, далее идет пополнение без учета этой комиссии в 09:03, поскольку сума которою Вы вносите не гасит полностью тело кредита а оставляет там 25 грн использованных кред. средств уже в 21:40.
Просите сразу составить заявку на возврат комисс
ПС. Похоже нуна таки гаситься за -1 дн. до последнего раб. дня месяца. Каличная Идея чуток переиграла биллинг. Постоянно с ней бодаться не хватит сил
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 01 лип, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:25
Ой+ написав:
Потрібно звертатись на ГЛ?
Ну да. Звякнул, меньше чем через час СМС с возвратом, и еще через пару минут звонок с извинениями.
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wig
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:34
clientage написав:
Похоже нуна таки гаситься за -1 дн. до последнего раб. дня месяца.
Я також думав чи не зробити це в п'ятницю, тим більше що були кошти на ВК, але даремно утримався, щоб типа 3 дні не пропадали, бо дійсно напружує постійна боротьба як в дон Кіхота.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:41
Примат, теперь эти...
Задрали
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guntherhouse777
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:38
guntherhouse777 написав:
Примат, теперь эти...
Задрали
Эти повели образцово.
Техсбой признали, деньги вернули в тот же день.
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wig
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