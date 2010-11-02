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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1827182818291830

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:59

CBO. Страховку, судя по выписке, сегодня вернули. За 25 грн. также оставил жалобу - сказали разберутся и сообщат результат в течение месяца.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:01

Вернули четвертак, с извинениями.
Зачёт
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:15

  wig написав:lel
Проводки, и зачисление, и комса были 30-м числом.
Следовательно, комиссию списали ошибочно. Удивляет, только, что ошибку признали и деньги с извинениями вернули. Плюс Идее.


Потрібно звертатись на ГЛ?
Мені не вернули, хоча погасив у 0 навіть з врахуванням списаних 25+стр. і блокованих витрат.
По КБВ виписка чудесним чином помінялась га 1 число в ІБ (користуюсь старими) і нічого лишнього не зняли.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:23

  Ой+ написав:
  wig написав:lel
Проводки, и зачисление, и комса были 30-м числом.
Следовательно, комиссию списали ошибочно. Удивляет, только, что ошибку признали и деньги с извинениями вернули. Плюс Идее.


Потрібно звертатись на ГЛ?
Мені не вернули, хоча погасив у 0 навіть з врахуванням списаних 25+стр. і блокованих витрат.
По КБВ виписка чудесним чином помінялась га 1 число в ІБ (користуюсь старими) і нічого лишнього не зняли.

Стучите в чат/Вайбер из О-ИБ :)
У вас была насчитана комиссия за обслуживание в 25 грн 30.06 в 02:06, далее идет пополнение без учета этой комиссии в 09:03, поскольку сума которою Вы вносите не гасит полностью тело кредита а оставляет там 25 грн использованных кред. средств уже в 21:40.

Просите сразу составить заявку на возврат комисс

ПС. Похоже нуна таки гаситься за -1 дн. до последнего раб. дня месяца. Каличная Идея чуток переиграла биллинг. Постоянно с ней бодаться не хватит сил :evil:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 01 лип, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:25

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:Потрібно звертатись на ГЛ?

Ну да. Звякнул, меньше чем через час СМС с возвратом, и еще через пару минут звонок с извинениями.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:34

Re: Идея Банк

  clientage написав:Похоже нуна таки гаситься за -1 дн. до последнего раб. дня месяца.


Я також думав чи не зробити це в п'ятницю, тим більше що були кошти на ВК, але даремно утримався, щоб типа 3 дні не пропадали, бо дійсно напружує постійна боротьба як в дон Кіхота.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:41

Примат, теперь эти...
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guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:38

  guntherhouse777 написав:Примат, теперь эти...
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Эти повели образцово.
Техсбой признали, деньги вернули в тот же день.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 05:21

  wig написав:
  guntherhouse777 написав:Примат, теперь эти...
Задрали

Эти повели образцово.
Техсбой признали, деньги вернули в тот же день.

Только тем, кто заметил и потребовал.
Трудно назвать это "образцом"
guntherhouse777
 
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