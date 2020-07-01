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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 08:57
Ой+ написав: clientage написав:
Похоже нуна таки гаситься за -1 дн. до последнего раб. дня месяца.
Я також думав чи не зробити це в п'ятницю, тим більше що були кошти на ВК, але даремно утримався, щоб типа 3 дні не пропадали, бо дійсно напружує постійна боротьба як в дон Кіхота.
Я не утримався, я тупо прощелкал, хотя собирался в пятницу гаситься...
Ничего, впредь буду внимательней
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Додано: Чет 02 лип, 2020 08:59
guntherhouse777 написав: wig написав: guntherhouse777 написав:
Примат, теперь эти...
Задрали
Эти повели образцово.
Техсбой признали, деньги вернули в тот же день.
Только тем, кто заметил и потребовал.
Трудно назвать это "образцом"
Сижу вот и думаю...
Так что, правильно было:
1) гаситься на выходных
2) гаситься с Моно/Форварда/ПУМБа утром 30-го - и требовать возврата 25 грн?
Ладно, пусть им будет на мороженое, а я впредь буду аккуратнее.
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