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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1828182918301831

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:57

  Ой+ написав:
  clientage написав:Похоже нуна таки гаситься за -1 дн. до последнего раб. дня месяца.


Я також думав чи не зробити це в п'ятницю, тим більше що були кошти на ВК, але даремно утримався, щоб типа 3 дні не пропадали, бо дійсно напружує постійна боротьба як в дон Кіхота.

Я не утримався, я тупо прощелкал, хотя собирался в пятницу гаситься...
Ничего, впредь буду внимательней :)
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:59

  guntherhouse777 написав:
  wig написав:
  guntherhouse777 написав:Примат, теперь эти...
Задрали

Эти повели образцово.
Техсбой признали, деньги вернули в тот же день.

Только тем, кто заметил и потребовал.
Трудно назвать это "образцом"

Сижу вот и думаю...
Так что, правильно было:
1) гаситься на выходных
2) гаситься с Моно/Форварда/ПУМБа утром 30-го - и требовать возврата 25 грн?
Ладно, пусть им будет на мороженое, а я впредь буду аккуратнее.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:11

  guntherhouse777 написав:
  wig написав:
  guntherhouse777 написав:Примат, теперь эти...
Задрали

Эти повели образцово.
Техсбой признали, деньги вернули в тот же день.

Только тем, кто заметил и потребовал.
Трудно назвать это "образцом"


Звернувся в чат - передзвонили і вернули абонплату, питаю "а страховку?". Кажуть "не було ніякої страховки". Дивлюсь у виписку таки знята. Ще раз накатав у чат. Справді простіше упереджувати мороку. Чекаю, що далі, але "зразковим" не назвав би.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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