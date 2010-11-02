Я не утримався, я тупо прощелкал, хотя собирался в пятницу гаситься...
Ничего, впредь буду внимательней
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 08:57
Я не утримався, я тупо прощелкал, хотя собирался в пятницу гаситься...
Ничего, впредь буду внимательней
Додано: Чет 02 лип, 2020 08:59
Сижу вот и думаю...
Так что, правильно было:
1) гаситься на выходных
2) гаситься с Моно/Форварда/ПУМБа утром 30-го - и требовать возврата 25 грн?
Ладно, пусть им будет на мороженое, а я впредь буду аккуратнее.
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:11
Звернувся в чат - передзвонили і вернули абонплату, питаю "а страховку?". Кажуть "не було ніякої страховки". Дивлюсь у виписку таки знята. Ще раз накатав у чат. Справді простіше упереджувати мороку. Чекаю, що далі, але "зразковим" не назвав би.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:29
Re: Идея Банк
Ідея якісь відсоткі накинула по КБО:
Перерахування відсотків. Розрахунок за період 24.02.2020-30.06.2020 згiдно з договором №.... +0,33₴
Картка з мінуса не виходила. 30-го зняли 25 грн за обслуговування. В той же день докинув 25 в погашення.
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:52
Re: Идея Банк
Коли гасити гроші можуть по декілька днів бовтатись як свої, от получається, що мінус, але є відсотки за свої кошти.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:05
Re: Идея Банк
Без заявки вернули 25 грн комиссии по Карт Бланш (гасился в последний рабочий день)
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:42
Аналогічно
Нікуди не звонив і не писав.
20ку вернули ще 30го
25ку вернули сьогодні.
Без вибачень і соррі-бонусів.
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