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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1829183018311832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 00:25

  cohan написав:без страховки?

Без. Никаких договоров страхования не подписывал. На руках только 2 листа: договор на карту и ФГВФО.
Кстати, карту получал в дебрях отделения, хотела тетка в конференц зале для юриков сначала выдать, но там какой-то их директор проводил совещание. Пришлось у барышни в кабинете получать. Даже банковский буфет немного увидел. :D
Это я сначала к специалисту сел, та потом позвонила, вышла барышня и забрала меня в кулуары. :lol:
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 05:47

Пропало начисление кешбека. Зашёл в приложение и увидел снятую галочку активности"программы лояльности". Обратно не ставится в приложении, только через старый онлайнбанкинг, на который зайти, почему-то, не могу. Горячка сказала, шо проблему могу решить только в отделении, где получал карту.
Сижу и думаю - а напуя мне вообще такая карта с такими квестами¿¿¿
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:05

swan forever
Я вчера раз 10 этот тумблер тыкал, а оно само отключалось потом.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
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Striker
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Повідомлень: 759
З нами з: 15.02.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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  #<1 ... 1829183018311832
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