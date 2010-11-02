Без. Никаких договоров страхования не подписывал. На руках только 2 листа: договор на карту и ФГВФО. Кстати, карту получал в дебрях отделения, хотела тетка в конференц зале для юриков сначала выдать, но там какой-то их директор проводил совещание. Пришлось у барышни в кабинете получать. Даже банковский буфет немного увидел. Это я сначала к специалисту сел, та потом позвонила, вышла барышня и забрала меня в кулуары.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Пропало начисление кешбека. Зашёл в приложение и увидел снятую галочку активности"программы лояльности". Обратно не ставится в приложении, только через старый онлайнбанкинг, на который зайти, почему-то, не могу. Горячка сказала, шо проблему могу решить только в отделении, где получал карту. Сижу и думаю - а напуя мне вообще такая карта с такими квестами¿¿¿
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.