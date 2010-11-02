Додано: П'ят 03 лип, 2020 05:47

Пропало начисление кешбека. Зашёл в приложение и увидел снятую галочку активности"программы лояльности". Обратно не ставится в приложении, только через старый онлайнбанкинг, на который зайти, почему-то, не могу. Горячка сказала, шо проблему могу решить только в отделении, где получал карту.

Сижу и думаю - а напуя мне вообще такая карта с такими квестами¿¿¿

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.