Без. Никаких договоров страхования не подписывал. На руках только 2 листа: договор на карту и ФГВФО. Кстати, карту получал в дебрях отделения, хотела тетка в конференц зале для юриков сначала выдать, но там какой-то их директор проводил совещание. Пришлось у барышни в кабинете получать. Даже банковский буфет немного увидел. Это я сначала к специалисту сел, та потом позвонила, вышла барышня и забрала меня в кулуары.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Пропало начисление кешбека. Зашёл в приложение и увидел снятую галочку активности"программы лояльности". Обратно не ставится в приложении, только через старый онлайнбанкинг, на который зайти, почему-то, не могу. Горячка сказала, шо проблему могу решить только в отделении, где получал карту. Сижу и думаю - а напуя мне вообще такая карта с такими квестами¿¿¿
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever написав:Пропало начисление кешбека. Зашёл в приложение и увидел снятую галочку активности"программы лояльности". Обратно не ставится в приложении, только через старый онлайнбанкинг, на который зайти, почему-то, не могу. Горячка сказала, шо проблему могу решить только в отделении, где получал карту. Сижу и думаю - а напуя мне вообще такая карта с такими квестами¿¿¿
На новое приложение можете не обращать внимание, хоть вкл хоть выкл. Будет как было установлено в старом.
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swan forever написав:Пропало начисление кешбека. Зашёл в приложение и увидел снятую галочку активности"программы лояльности". Обратно не ставится в приложении, только через старый онлайнбанкинг, на который зайти, почему-то, не могу. Горячка сказала, шо проблему могу решить только в отделении, где получал карту. Сижу и думаю - а напуя мне вообще такая карта с такими квестами¿¿¿
На новое приложение можете не обращать внимание, хоть вкл хоть выкл. Будет как было установлено в старом.
и шо теперь делать? кочумать в отделение по этой жаре?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Скільки тут можна мати кредиток? Постійно телефонують і впарюють або кредит готівкою, або Card Blanche Blue(для готівки). В наявності вже є КБО. Чи можна додатково отримати Card Blanche White без страховок?
Кочевник написав:Скільки тут можна мати кредиток? Постійно телефонують і впарюють або кредит готівкою, або Card Blanche Blue(для готівки). В наявності вже є КБО. Чи можна додатково отримати Card Blanche White без страховок?
Дві. Можна, робіть заявку через сайт, по телефону оператору кажіть, що хочете без страховки, бажано декілька разів, щоб не забула. В відділенні перевірите, що без страховки, в іншому випадку вимагайте переробки заявки, бо просили без страховки.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus: