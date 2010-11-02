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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1829183018311832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 00:25

  cohan написав:без страховки?

Без. Никаких договоров страхования не подписывал. На руках только 2 листа: договор на карту и ФГВФО.
Кстати, карту получал в дебрях отделения, хотела тетка в конференц зале для юриков сначала выдать, но там какой-то их директор проводил совещание. Пришлось у барышни в кабинете получать. Даже банковский буфет немного увидел. :D
Это я сначала к специалисту сел, та потом позвонила, вышла барышня и забрала меня в кулуары. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 05:47

Пропало начисление кешбека. Зашёл в приложение и увидел снятую галочку активности"программы лояльности". Обратно не ставится в приложении, только через старый онлайнбанкинг, на который зайти, почему-то, не могу. Горячка сказала, шо проблему могу решить только в отделении, где получал карту.
Сижу и думаю - а напуя мне вообще такая карта с такими квестами¿¿¿
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:05

swan forever
Я вчера раз 10 этот тумблер тыкал, а оно само отключалось потом.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:14

Re: Идея Банк

swan forever написав:Пропало начисление кешбека. Зашёл в приложение и увидел снятую галочку активности"программы лояльности". Обратно не ставится в приложении, только через старый онлайнбанкинг, на который зайти, почему-то, не могу. Горячка сказала, шо проблему могу решить только в отделении, где получал карту.
Сижу и думаю - а напуя мне вообще такая карта с такими квестами¿¿¿
На новое приложение можете не обращать внимание, хоть вкл хоть выкл.
Будет как было установлено в старом.
Оформи карту по ссылке и получи:
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:35

  anis написав:
swan forever написав:Пропало начисление кешбека. Зашёл в приложение и увидел снятую галочку активности"программы лояльности". Обратно не ставится в приложении, только через старый онлайнбанкинг, на который зайти, почему-то, не могу. Горячка сказала, шо проблему могу решить только в отделении, где получал карту.
Сижу и думаю - а напуя мне вообще такая карта с такими квестами¿¿¿
На новое приложение можете не обращать внимание, хоть вкл хоть выкл.
Будет как было установлено в старом.

и шо теперь делать?
кочумать в отделение по этой жаре?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:40

Re: Идея Банк

Скільки тут можна мати кредиток? Постійно телефонують і впарюють або кредит готівкою, або Card Blanche Blue(для готівки). В наявності вже є КБО. Чи можна додатково отримати Card Blanche White без страховок?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:14

  Кочевник написав:Скільки тут можна мати кредиток? Постійно телефонують і впарюють або кредит готівкою, або Card Blanche Blue(для готівки). В наявності вже є КБО. Чи можна додатково отримати Card Blanche White без страховок?

Дві. Можна, робіть заявку через сайт, по телефону оператору кажіть, що хочете без страховки, бажано декілька разів, щоб не забула. В відділенні перевірите, що без страховки, в іншому випадку вимагайте переробки заявки, бо просили без страховки.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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