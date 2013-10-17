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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1830183118321833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:57

  Искатель написав:Освежите мою память, пожалуйста!
По кредиткам Идеи за месяц кешбэк - максимум 500 грн грязными, да?
Спасибо заранее.

Память вас не подводит)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4456
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
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  #<1 ... 1830183118321833
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