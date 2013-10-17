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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 07:57
Искатель написав:
Освежите мою память, пожалуйста!
По кредиткам Идеи за месяц кешбэк - максимум 500 грн грязными, да?
Спасибо заранее.
Память вас не подводит)
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:49
И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?
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lel
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:59
lel написав:
И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?
На 25 грн. точно капа. Щоб припинити треба виводити картку в нуль. А страхiвки в мене нема тому не скажу. Вибачайте. Хоча думаю принцип той самий
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Пон 06 лип, 2020 09:16
lel написав:
20 страховка
Они точно у вас списаны? Потому что у меня автоматом по счёту было списание и на следующий день возврат. А по остаткам в СМС фактического списания и не было.
Я звонил только за 25 грн., которые вернули. А вам нет?
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Додано: Пон 06 лип, 2020 09:27
lel написав:
И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?
Да не балуйте так идей-отофф. Звякните им. Мне вернули 45 грн
... делайте хоть что-нибудь!
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