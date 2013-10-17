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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1830183118321833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:57

  Искатель написав:Освежите мою память, пожалуйста!
По кредиткам Идеи за месяц кешбэк - максимум 500 грн грязными, да?
Спасибо заранее.

Память вас не подводит)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:49

Re: Идея Банк

И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:59

  lel написав:И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?

На 25 грн. точно капа. Щоб припинити треба виводити картку в нуль. А страхiвки в мене нема тому не скажу. Вибачайте. Хоча думаю принцип той самий
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:16

  lel написав:20 страховка

Они точно у вас списаны? Потому что у меня автоматом по счёту было списание и на следующий день возврат. А по остаткам в СМС фактического списания и не было.

Я звонил только за 25 грн., которые вернули. А вам нет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:27

  lel написав:И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?

Да не балуйте так идей-отофф. Звякните им. Мне вернули 45 грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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