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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 07:57
Искатель написав:
Освежите мою память, пожалуйста!
По кредиткам Идеи за месяц кешбэк - максимум 500 грн грязными, да?
Спасибо заранее.
Память вас не подводит)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:49
И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?
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lel
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:59
lel написав:
И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?
На 25 грн. точно капа. Щоб припинити треба виводити картку в нуль. А страхiвки в мене нема тому не скажу. Вибачайте. Хоча думаю принцип той самий
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Пон 06 лип, 2020 09:16
lel написав:
20 страховка
Они точно у вас списаны? Потому что у меня автоматом по счёту было списание и на следующий день возврат. А по остаткам в СМС фактического списания и не было.
Я звонил только за 25 грн., которые вернули. А вам нет?
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Vorlon
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Додано: Пон 06 лип, 2020 09:27
lel написав:
И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?
Да не балуйте так идей-отофф. Звякните им. Мне вернули 45 грн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 06 лип, 2020 09:54
clientage написав: lel написав:
И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?
Да не балуйте так идей-отофф. Звякните им. Мне вернули 45 грн
Я увидел списание и не погасил в 0. Думал не откатят. Теперь то правильно начислили.
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lel
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Додано: Пон 06 лип, 2020 10:03
lel написав:
И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?
48% годовых на них капает
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Пон 06 лип, 2020 10:08
Господа, всем доброго утра и свежего кофе!
Подскажите, пожалуйста, по нюансам ОКарты. Пока что в процессе оформления (тот еще квест, особенно с курьерами), но верю, что финал близко...
Так вот, хотелось бы знать, начисляется ли кишмиш без головняка и звонков на ГЛ по:
1. Оплатам с предавторизацией (Розетка, Пампик и т.д.)?
2. Оплатам на Новой Почте (с сайта)?
3. Коммуналка с Портмоне (скорее всего что нет, но... а вдруг есть ходы, можно в личку)?
4. ПромОплата на prom.ua?
Т.е. стоит ли как в ТАСе каждый месяц контрольно проверять кишмиш и просить доначислить пропущенное? Т.к. с ТАСей у меня раз в месяц стабильно хотя бы одна операция пропускается по непонятным причинам...
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AmberIT
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Додано: Пон 06 лип, 2020 10:43
ramzes4 написав: lel написав:
И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?
48% годовых на них капает
+ Таки Да. Попался толковый оператор. Капает 48% на 25грн и на страховку 20грн тоже (6коп день). Гасится в последнюю очередь. Карту надо выводить 0. В ИБ не видно, горячка видит. Решил не гаситься- погашусь в конце месяца на 1,8грн больше. Трат не предвидится- не запутаюсь.
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lel
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