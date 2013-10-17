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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1830183118321833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:57

  Искатель написав:Освежите мою память, пожалуйста!
По кредиткам Идеи за месяц кешбэк - максимум 500 грн грязными, да?
Спасибо заранее.

Память вас не подводит)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:49

Re: Идея Банк

И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:59

  lel написав:И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?

На 25 грн. точно капа. Щоб припинити треба виводити картку в нуль. А страхiвки в мене нема тому не скажу. Вибачайте. Хоча думаю принцип той самий
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:16

  lel написав:20 страховка

Они точно у вас списаны? Потому что у меня автоматом по счёту было списание и на следующий день возврат. А по остаткам в СМС фактического списания и не было.

Я звонил только за 25 грн., которые вернули. А вам нет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:27

  lel написав:И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?

Да не балуйте так идей-отофф. Звякните им. Мне вернули 45 грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:54

Re: Идея Банк

clientage написав:
  lel написав:И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?

Да не балуйте так идей-отофф. Звякните им. Мне вернули 45 грн
Я увидел списание и не погасил в 0. Думал не откатят. Теперь то правильно начислили.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:03

  lel написав:И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?

48% годовых на них капает
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:08

ОКарта - нюансы?

Господа, всем доброго утра и свежего кофе!

Подскажите, пожалуйста, по нюансам ОКарты. Пока что в процессе оформления (тот еще квест, особенно с курьерами), но верю, что финал близко...

Так вот, хотелось бы знать, начисляется ли кишмиш без головняка и звонков на ГЛ по:

1. Оплатам с предавторизацией (Розетка, Пампик и т.д.)?
2. Оплатам на Новой Почте (с сайта)?
3. Коммуналка с Портмоне (скорее всего что нет, но... а вдруг есть ходы, можно в личку)?
4. ПромОплата на prom.ua?

Т.е. стоит ли как в ТАСе каждый месяц контрольно проверять кишмиш и просить доначислить пропущенное? Т.к. с ТАСей у меня раз в месяц стабильно хотя бы одна операция пропускается по непонятным причинам...
AmberIT
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:43

  ramzes4 написав:
  lel написав:И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?

48% годовых на них капает

+ Таки Да. Попался толковый оператор. Капает 48% на 25грн и на страховку 20грн тоже (6коп день). Гасится в последнюю очередь. Карту надо выводить 0. В ИБ не видно, горячка видит. Решил не гаситься- погашусь в конце месяца на 1,8грн больше. Трат не предвидится- не запутаюсь.
lel
 
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