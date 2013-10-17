Додано: Пон 06 лип, 2020 10:08

Господа, всем доброго утра и свежего кофе!



Подскажите, пожалуйста, по нюансам ОКарты. Пока что в процессе оформления (тот еще квест, особенно с курьерами), но верю, что финал близко...



Так вот, хотелось бы знать, начисляется ли кишмиш без головняка и звонков на ГЛ по:



1. Оплатам с предавторизацией (Розетка, Пампик и т.д.)?

2. Оплатам на Новой Почте (с сайта)?

3. Коммуналка с Портмоне (скорее всего что нет, но... а вдруг есть ходы, можно в личку)?

4. ПромОплата на prom.ua?



Т.е. стоит ли как в ТАСе каждый месяц контрольно проверять кишмиш и просить доначислить пропущенное? Т.к. с ТАСей у меня раз в месяц стабильно хотя бы одна операция пропускается по непонятным причинам...