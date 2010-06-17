RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1831183218331834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:32

Re: Идея Банк

  lel написав:В ИБ не видно, горячка видит. Решил не гаситься- погашусь в конце месяца на 1,8грн больше. Трат не предвидится- не запутаюсь.


В чаті служби підтримки на https://ideabank.ua/uk можете в будь який день узнати точну суму для виходу в 0.
В мене син був пульнув за товар по НП, напевно фізику, ідейною карткою 300 грн., то окрім комісії, незважаючи на грейси кожен місяць по 12 грн. тягло поки не обнулився.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3501
З нами з: 19.04.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1831183218331834
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, Hemi, ramaz, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місто Банк 1 ... 71, 72, 73
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
724 145972
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 18:36
Avatar
Альфа-Банк 1 ... 8741, 8742, 8743
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87424 10254897
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 18:14
WachtAmRhein
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4155, 4156, 4157
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41560 5028174
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 16:14
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (725)
06.07.2020 18:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.