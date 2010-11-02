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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1831183218331834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:32

Re: Идея Банк

  lel написав:В ИБ не видно, горячка видит. Решил не гаситься- погашусь в конце месяца на 1,8грн больше. Трат не предвидится- не запутаюсь.


В чаті служби підтримки на https://ideabank.ua/uk можете в будь який день узнати точну суму для виходу в 0.
В мене син був пульнув за товар по НП, напевно фізику, ідейною карткою 300 грн., то окрім комісії, незважаючи на грейси кожен місяць по 12 грн. тягло поки не обнулився.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:40

  lel написав:
clientage написав:
  lel написав:И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?

Да не балуйте так идей-отофф. Звякните им. Мне вернули 45 грн
Я увидел списание и не погасил в 0. Думал не откатят. Теперь то правильно начислили.

Аналогично. Так что нас двое как минимум.
Искатель
 
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