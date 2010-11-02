В чаті служби підтримки на
В мене син був пульнув за товар по НП, напевно фізику, ідейною карткою 300 грн., то окрім комісії, незважаючи на грейси кожен місяць по 12 грн. тягло поки не обнулився.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:32
Re: Идея Банк
В чаті служби підтримки на
В мене син був пульнув за товар по НП, напевно фізику, ідейною карткою 300 грн., то окрім комісії, незважаючи на грейси кожен місяць по 12 грн. тягло поки не обнулився.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:40
Аналогично. Так что нас двое как минимум.
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