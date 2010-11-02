В чаті служби підтримки на
В мене син був пульнув за товар по НП, напевно фізику, ідейною карткою 300 грн., то окрім комісії, незважаючи на грейси кожен місяць по 12 грн. тягло поки не обнулився.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:32
Re: Идея Банк
В чаті служби підтримки на
В мене син був пульнув за товар по НП, напевно фізику, ідейною карткою 300 грн., то окрім комісії, незважаючи на грейси кожен місяць по 12 грн. тягло поки не обнулився.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:40
Аналогично. Так что нас двое как минимум.
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:29
Активация услуги Cashback
Господа, а что за хня с активацией Cashback по ОКарте?
В аппликации эта услуга выключена, включить ее можно, но ровно до момента выхода с аппликации.
После получения карты уже были довольно значительные траты, и очень неприятным сюрпризом бы стала потеря кешбека по ним.
Нужно ли делать какие-то дополнительные телодвижения для подключения кешбека по ОКарте? Или это глюки аппликации?
Додано: Вів 07 лип, 2020 15:11
AmberIT це баг приложухи, для О.Карти кешбек завжди включений, нічого додатково включати\виключати не потрібно.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, balance, extreme_lviv_ua, khachapurko, KVV, ricardo, Sergion, wolt450 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|