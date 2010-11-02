Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:32
lel написав:
В ИБ не видно, горячка видит. Решил не гаситься- погашусь в конце месяца на 1,8грн больше. Трат не предвидится- не запутаюсь.
В чаті служби підтримки на
https://ideabank.ua/uk
можете в будь який день узнати точну суму для виходу в 0.
В мене син був пульнув за товар по НП, напевно фізику, ідейною карткою 300 грн., то окрім комісії, незважаючи на грейси кожен місяць по 12 грн. тягло поки не обнулився.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:40
lel написав: clientage написав: lel написав:
И мне тоже освежите, плиз. Списанные 25 грн за обслуживание и 20 страховка - в грейсе? Или на них капает 0.01% или больше%?
Да не балуйте так идей-отофф. Звякните им. Мне вернули 45 грн
Я увидел списание и не погасил в 0. Думал не откатят. Теперь то правильно начислили.
Аналогично. Так что нас двое как минимум.
Искатель
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:29
Господа, а что за хня с активацией Cashback по ОКарте?
В аппликации эта услуга выключена, включить ее можно, но ровно до момента выхода с аппликации. После получения карты уже были довольно значительные траты, и очень неприятным сюрпризом бы стала потеря кешбека по ним. Нужно ли делать какие-то дополнительные телодвижения для подключения кешбека по ОКарте? Или это глюки аппликации?
AmberIT
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Додано: Вів 07 лип, 2020 15:11
AmberIT це баг приложухи, для О.Карти кешбек завжди включений, нічого додатково включати\виключати не потрібно.
Оформи картку за посиланням і отримай:
monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 200 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн Easypay
25 грн за реєстрацію -
https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Додано: Вів 07 лип, 2020 15:55
А что там слышно по выдаче о-карты действующим клиентам идеи? Дискриминация еще в силе?
Stringer
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Додано: Вів 07 лип, 2020 16:13
Stringer написав:
А что там слышно по выдаче о-карты действующим клиентам идеи? Дискриминация еще в силе?
Кстати, а в обратную сторону тоже есть проблемы?
Adast
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Додано: Вів 07 лип, 2020 16:25
Stringer написав:
А что там слышно по выдаче о-карты действующим клиентам идеи? Дискриминация еще в силе?
Ага - только сегодня в чате по этому поводу общался
Vorlon
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