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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 02:59
О.Карта
А куръер как быстро привозит карту после заявки? Сколько дней ждать? Можно ли в приложухе выбрать день и дату? А то сейчас живу не по прописке и не собираюсь светить два адреса левым банкам, хочу подгадать приезд когда точно буду.
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