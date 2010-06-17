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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 02:59

О.Карта

А куръер как быстро привозит карту после заявки? Сколько дней ждать? Можно ли в приложухе выбрать день и дату? А то сейчас живу не по прописке и не собираюсь светить два адреса левым банкам, хочу подгадать приезд когда точно буду.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 06:07

Slx Зависит от того в каком "селе" Вы живете. Мне в Запорожье обещали доставить на 10й день после заявки (и да минимально близкая дата доставки светиЦЦа в приложении). А в итоге доставили быстрее и вручили на 8й - причем
было это в не операционное время (суббота), но все взлетело включая кред.лим. А моей дочери в Киеве привезли в день оформления заявки.
По поводу прописки - вообще не парьтесь - когда вам позвонит курьер - и скажет ориентировочное время прибытия можно с ним договорится о встрече в другом месте (я встречался в парке) на конкретное время (на надо быть готовым, что он может и подопИздать)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 06:23

  Slx написав:А куръер как быстро привозит карту после заявки? Сколько дней ждать? Можно ли в приложухе выбрать день и дату? А то сейчас живу не по прописке и не собираюсь светить два адреса левым банкам, хочу подгадать приезд когда точно буду.

Да, в приложении можно и даже нужно указывать дату и адрес доставки. Я оформил в пятницу, указал доставку на следующий четверг (можно было выбрать и раньше на среду). В четверг в половину 11-го позвонила курьер, договорились, что оставит договор и карту в отделении, как я и хотел.
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Striker
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