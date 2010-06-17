Додано: Сер 08 лип, 2020 06:07

Slx Зависит от того в каком "селе" Вы живете. Мне в Запорожье обещали доставить на 10й день после заявки (и да минимально близкая дата доставки светиЦЦа в приложении). А в итоге доставили быстрее и вручили на 8й - причем

было это в не операционное время (суббота), но все взлетело включая кред.лим. А моей дочери в Киеве привезли в день оформления заявки.

По поводу прописки - вообще не парьтесь - когда вам позвонит курьер - и скажет ориентировочное время прибытия можно с ним договорится о встрече в другом месте (я встречался в парке) на конкретное время (на надо быть готовым, что он может и подопИздать)