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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 02:59
О.Карта
А куръер как быстро привозит карту после заявки? Сколько дней ждать? Можно ли в приложухе выбрать день и дату? А то сейчас живу не по прописке и не собираюсь светить два адреса левым банкам, хочу подгадать приезд когда точно буду.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 06:07
Slx Зависит от того в каком "селе" Вы живете. Мне в Запорожье обещали доставить на 10й день после заявки (и да минимально близкая дата доставки светиЦЦа в приложении). А в итоге доставили быстрее и вручили на 8й - причем
было это в не операционное время (суббота), но все взлетело включая кред.лим. А моей дочери в Киеве привезли в день оформления заявки.
По поводу прописки - вообще не парьтесь - когда вам позвонит курьер - и скажет ориентировочное время прибытия можно с ним договорится о встрече в другом месте (я встречался в парке) на конкретное время (на надо быть готовым, что он может и подопИздать)
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Додано: Сер 08 лип, 2020 06:23
Да, в приложении можно и даже нужно указывать дату и адрес доставки. Я оформил в пятницу, указал доставку на следующий четверг (можно было выбрать и раньше на среду). В четверг в половину 11-го позвонила курьер, договорились, что оставит договор и карту в отделении, как я и хотел.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:09
Striker
Хорошая новость - на ГЛ подтвердили что с 1 августа О.Банку можно оформить владельцам КБО/КБВ
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:12
ukrprom2014
Придётся почти до сентября ждать
Flamingo
А дата договора О.Банка - дата встречи с курьером в парке или могут быть варианты?
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:16
давно не пользовал карту идеи, такой вопрос. Есть Card Blanche White с кред.лимитом, хочу сделать покупку в инете, магазин в европе, валюта евро. Идея берет процент за конвертацию по таким покупкам?
ап, почитал тарифы, берут 1% за конвертацию, блин.
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